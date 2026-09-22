Pokuta 400 000 Kč za chybějící papír k zahradě. Většina majitelů netuší, že ho musí mít, a přitom se dá snadno získat

S příchodem roku 2024 se majitelé nemovitostí v celé České republice potýkají s řadou nových povinností vyplývajících z aktualizovaného stavebního zákona, jak píše web
iRozhlas. Mezi jednotlivými zákony je třeba si povšimnout především požadavků na správné vedení aktuální stavební dokumentace. Ve hře jsou totiž vysoké sankce spojené s jejich nedodržováním. Podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. totiž může absence této dokumentace vést k pokutám ve výši až 400 000 Kč. Co je to vlastně ta dokumentace
Stavební dokumentace slouží jako DNA vaší nemovitosti; podrobně popisuje každý konstrukční a designový prvek vaší zahrady a všech dalších staveb na vašem pozemku. Bez ní vám hrozí nejen pokuty, ale mohli byste také čelit značným problémům při úpravách, opravách nebo dokonce prodeji svého majetku.
U historicky starších nemovitostí nebo u těch, které změnily majitele, může být dokumentace zastaralá nebo chybějící. A ne vždy vám bohužel může místní stavební úřad poskytnout to, co potřebujete. Je to podobné, jako když se snažíte upéct dort, ale v polovině zjistíte, že někdo schoval vejce.
Zdroj fotografie: Pixabay Pas slouží jako most mezi stávajícím stavem vaší zahrady a tím, co je zdokumentováno. Poradit si lze jednoduše
Ale nemusí to být tak černé, jak to vypadá. Pokud chybí skutečná stavební dokumentace, bylo zavedeno nové, jednodušší řešení –
pas nebo také pasport nemovitosti. Nejedná se o cestovní doklad, ale o komplexní záznam, který odráží aktuální stav budovy nebo zahrady. Představte si jej jako snímek, který zachycuje podstatu vaší nemovitosti v dnešní podobě a který lze následně předložit úřadům jako důkaz o souladu s předpisy.
Pas slouží jako most mezi stávajícím stavem vaší zahrady a tím, co je zdokumentováno. Je to kreativní řešení pro ty, kterým by
původní plány mohly připomínat spíše starobylé relikvie než skutečně užitečné dokumenty. Ano, budete muset sice něco zaplatit, ale bude to rozhodně méně, než by činila pokuta . Zdroj fotografie: Depositphotos Místo toho, abyste dokumentaci považovali za byrokratickou šikanu, berte ji jako příležitost. Pomůže vám vyhnout se pokutám.
„
V každém případě vždy jako první navštivte místní stavební úřad. Mohou vám tady nabídnout informace o tom, jaká radí pan Lukáš T. z Teplic, který se těmito předpisy (a jejich dodržováním) profesně zabývá. A pokutu můžete konkrétní dokumentace je vyžadována a jak aktuální musí být. Vyhnete se tak spoustě zbytečných kroků,“ „slíznout“ i za špatnou péči o zahradu, jak už Chalupáři-Zahrádkáři psali.
VIDEO Nový stavební zákon a co byste měli vědět. Podcast i pro laiky
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři