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Infantino chtěl prodat práva na mistrovství světa soukromníkům. Hrozba bojkotu ho donutila couvnout a teď se kaje

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FIFA plánovala přesunout komerční práva k mistrovství světa do nové dceřiné firmy a prodat v ní podíl investorům. Během 72 hodin se proti postavily tři kontinenty.
Infantino chtěl prodat práva na mistrovství světa soukromníkům. Hrozba bojkotu ho donutila couvnout a teď se kaje

Infantino chtěl prodat práva na mistrovství světa soukromníkům. Hrozba bojkotu ho donutila couvnout a teď se kaje

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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