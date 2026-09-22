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Sony kdysi Xbox zesměšnilo videem s 21 miliony zhlédnutí. Od ledna 2028 samo přestane vydávat hry na discích

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Jednadvacet sekund, disk podaný z ruky do ruky a rozesmátý sál na E3. Tak Sony v roce 2013 vysvětlilo, co si myslí o plánech konkurence. Dnes míří stejným směrem a hráči už pod petici nasbírali čtvrt milionu podpisů.
Sony kdysi Xbox zesměšnilo videem s 21 miliony zhlédnutí. Od ledna 2028 samo přestane vydávat hry na discích

Sony kdysi Xbox zesměšnilo videem s 21 miliony zhlédnutí. Od ledna 2028 samo přestane vydávat hry na discích

Zdroj: Foto: Kelvinc - licence CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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