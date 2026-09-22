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Semeno lotosu vyklíčilo po 450 letech: v české kádi ho vypěstujete, ale jen když ho v zimě přenesete do sklepa

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Rostlina, po jejíchž listech se voda odvaluje do kuliček a odnáší s sebou prach, má v zahradních centrech nálepku nepěstovatelné exotiky. Přitom stačí široká káď na slunci, těžká hlína a jedna zásadní dovednost na podzim. A taky štěstí na teplé léto.
Semeno lotosu vyklíčilo po 450 letech: v české kádi ho vypěstujete, ale jen když ho v zimě přenesete do sklepa

Semeno lotosu vyklíčilo po 450 letech: v české kádi ho vypěstujete, ale jen když ho v zimě přenesete do sklepa

Zdroj: Foto: DChai21 - licence CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Věda

Objevy, výzkumy a překvapivé poznatky ze světa vědy. Vesmír, příroda, technologie, lidské tělo i historie poznání podané srozumitelně a v souvislostech.

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