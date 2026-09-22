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Prezidentskou kandidaturu vylučuje, v průzkumu přesto předběhl Babiše: Marka Ebena by zvažovalo 45 procent lidí

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Úřadující hlava státu má podle říjnového šetření STEM/MARK k obhajobě mandátu pohodlnou pozici. Druhé místo v celkovém součtu hlasů ale obsadil člověk, který o funkci opakovaně nestojí a nikdy do politiky nevstoupil.
Prezidentskou kandidaturu vylučuje, v průzkumu přesto předběhl Babiše: Marka Ebena by zvažovalo 45 procent lidí

Prezidentskou kandidaturu vylučuje, v průzkumu přesto předběhl Babiše: Marka Ebena by zvažovalo 45 procent lidí

Zdroj: Foto: Meloun1212 - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Ženy

Inspirace a praktická témata pro každodenní život žen. Móda, krása, vztahy, zdraví, domácnost, volný čas i příběhy a trendy, které se promítají do současného životního stylu.

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