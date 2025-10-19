Banky zveřejnily, kolik peněz má na účtu běžná česká rodina. Kolik máte vy?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Každá koruna se počítá a úspory rostou pomalu, ale jistěZdroj: Člověk vkládá mince do spořicí kasičky vedle naskládaných mincí na stole u dokumentů a notebooku
Článek byl poprvé publikován 19.10.2025 07:00
Poslední aktualizace: 21.10.2026 09:52
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Proč průměrný zůstatek skoro nikdy neříká, kolik má „běžný Čech“
Když se objem peněz českých domácností uložených v bankách vydělí počtem lidí nebo domácností, vznikne působivé číslo. Jenže takový průměr vůbec nemusí odpovídat tomu, co má na účtu většina lidí.
Stačí jednoduchý příklad. Pokud devět lidí vlastní po 100 tisících korun a desátý deset milionů, průměr celé skupiny přesáhne milion. Přesto devět z deseti lidí žádný milion nemá.
Pro popis typické domácnosti proto bývá užitečný také medián. Ten rozdělí sledovanou skupinu přesně na polovinu: jedna polovina má méně a druhá více. Velmi vysoké majetky několika jednotlivců jej neovlivní tolik jako průměr.
Bankovní statistiky jsou výborné pro sledování toho, kolik peněz mají české domácnosti dohromady. Samy o sobě nám ale neřeknou, jak je tento majetek mezi domácnostmi rozdělen. Proto není fér z celkových vkladů počítat, kolik „by měl mít“ na účtu každý Čech.
Zdroje:
- Česká národní banka – Bankovní statistika https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova-a-financni-statistika/bankovni-statistika/
- Česká národní banka – Měnová a finanční statistika https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova-a-financni-statistika/
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