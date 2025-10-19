Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Banky zveřejnily, kolik peněz má na účtu běžná česká rodina. Kolik máte vy?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
České domácnosti drží v bankách více než tři biliony korun, ale tato suma klame. Statistický průměr naznačuje pohodlné rezervy, skutečnost však bývá skromnější. Většina rodin má k uváděným číslům dál, než by se mohlo zdát z titulků.
Každá koruna se počítá a úspory rostou pomalu, ale jistě

Každá koruna se počítá a úspory rostou pomalu, ale jistě

Zdroj: Člověk vkládá mince do spořicí kasičky vedle naskládaných mincí na stole u dokumentů a notebooku
Doba čtení 4 min

Článek byl poprvé publikován 19.10.2025 07:00

Poslední aktualizace: 21.10.2026 09:52

Reklama

Zkušenost redakce

Pohled redakce: Proč průměrný zůstatek skoro nikdy neříká, kolik má „běžný Čech“

Když se objem peněz českých domácností uložených v bankách vydělí počtem lidí nebo domácností, vznikne působivé číslo. Jenže takový průměr vůbec nemusí odpovídat tomu, co má na účtu většina lidí.

Stačí jednoduchý příklad. Pokud devět lidí vlastní po 100 tisících korun a desátý deset milionů, průměr celé skupiny přesáhne milion. Přesto devět z deseti lidí žádný milion nemá.

Pro popis typické domácnosti proto bývá užitečný také medián. Ten rozdělí sledovanou skupinu přesně na polovinu: jedna polovina má méně a druhá více. Velmi vysoké majetky několika jednotlivců jej neovlivní tolik jako průměr.

Bankovní statistiky jsou výborné pro sledování toho, kolik peněz mají české domácnosti dohromady. Samy o sobě nám ale neřeknou, jak je tento majetek mezi domácnostmi rozdělen. Proto není fér z celkových vkladů počítat, kolik „by měl mít“ na účtu každý Čech.


Zdroje:

  1. Česká národní banka – Bankovní statistika https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova-a-financni-statistika/bankovni-statistika/
  2. Česká národní banka – Měnová a finanční statistika https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova-a-financni-statistika/


Další články z Byznysdenik.cz
Toto zařízení v domácnosti vás stojí 8000 Kč ročně. Odpojte ho z elektřiny co nejdříve, stejně ho nepotřebujete
Toto zařízení v domácnosti vás stojí 8000 Kč ročně. Odpojte ho z elektřiny co nejdříve, stejně ho nepotřebujete
Toto je nejvyšší doporučená částka na běžném účtu. Cokoli navíc vás okrádá o peníze
Toto je nejvyšší doporučená částka na běžném účtu. Cokoli navíc vás okrádá o peníze

Pokud máte na svém běžném účtu víc peněz, než kolik utratíte za měsíc, přicházíte o tisíce korun ročně....

Lidl uzavře na 48 hodin všechny své obchody
Lidl uzavře na 48 hodin všechny své obchody

Nákupní horečka je klasicky před svátky v plném proudu. Lidé nakupují zásoby jídla pro štědrovečerní večeři...

Třídění odpadu v roce 2026 bude mít jasná pravidla. Za špatně vyhozený domácí odpad budou mastné pokuty
Třídění odpadu v roce 2026 bude mít jasná pravidla. Za špatně vyhozený domácí odpad budou mastné pokuty

Leckomu by se mohlo zdát, že třídění odpadu je záležitostí novodobou vzniknuvší kvůli nutné ochraně...

České bankomaty účtují za výběr peněz poplatek přes 4 tisíce korun. Banky jsou proti podvodům bezradné
České bankomaty účtují za výběr peněz poplatek přes 4 tisíce korun. Banky jsou proti podvodům bezradné

Při výběru z bankomatu síti Euronet se vám strhávají poplatky i za to, co nechcete. Už dříve si tato...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznysdenik.cz

Web se zaměřuje na aktuální dění v byznysu, průmyslu, obchodu i službách. Čtenáři zde najdou zprávy o firmách, investicích, legislativních změnách, pracovním trhu i nových technologiích, které ovlivňují podnikání. Obsah kombinuje rychlé zpravodajství s delšími články, analýzami a rozhovory s...

Všechny články tohoto autora →
Byznysdenik.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.