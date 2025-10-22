Jak chytře a důstojně vyzdobit hrob na dušičky: 3 způsoby, které vypadají krásně a nestojí ani korunu

Jak chytře a důstojně vyzdobit hrob na dušičky: 3 způsoby, které vypadají krásně a nestojí ani korunuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Světlo, které spojuje generaceZdroj: Detail rukou pokládajících svíčku mezi květinami na hřbitově
Článek byl poprvé publikován 22.10.2025 13:01
Poslední aktualizace: 21.10.2026 09:50
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Proč se Dušičky slaví právě 2. listopadu
Památka zesnulých připadá v katolické tradici na 2. listopad, tedy den po slavnosti Všech svatých. Toto pořadí není náhodné. Zatímco 1. listopadu se připomínají všichni svatí, následující den je věnován zemřelým věřícím.
Samostatné připomínání zesnulých se v evropském křesťanství prosazovalo během středověku a 2. listopad se postupně ustálil jako den modliteb za zemřelé. Odtud také pochází české označení Dušičky.
Dnešní návštěvy hřbitovů, zapalování svíček a zdobení hrobů už dávno nejsou pouze záležitostí aktivních věřících. V Česku se z nich stal silný kulturní zvyk, který propojuje náboženskou tradici s rodinnou vzpomínkou.
Právě proto bývají české hřbitovy na přelomu října a listopadu zaplněné světlem. Svíčka zde není jen dekorací, ale symbolickým připomenutím člověka, který už u společného stolu chybí.
Zdroje:
- Encyclopaedia Britannica – All Souls' Day https://www.britannica.com/topic/All-Souls-Day
- Encyclopaedia Britannica – All Saints' Day https://www.britannica.com/topic/All-Saints-Day
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