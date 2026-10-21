Topení: pravidlo 19 °C už neplatí, odborníci mají na zimu nové doporučení

Když v sedmdesátých letech prudce podražila ropa, vlády horečně hledaly, kde ušetřit palivo. Tehdy se do domácností dostalo číslo, které se při řeči o zimním vytápění opakuje dodnes. Dnešní byty se ale od tehdejších liší skoro ve všem, a tak se na teplotu doma dívají odborníci jinak. Nové doporučení může překvapit ty, kdo se doma klepou zimou, i ty, kdo topí jako v sauně.
Číslo z doby ropné krize
Kořeny téhle poučky sahají do let, kdy Evropu zasáhly ropné krize. Domácnosti tehdy topily převážně fosilními palivy, a když každá z nich stáhla topení o stupeň, ušetřil stát obrovské množství paliva. Doporučení tak vzniklo hlavně jako úsporné opatření.
Dnešní domácnost ale funguje jinak. Velká část dne se přesunula domů, a kdo od rána sedí u notebooku v obývacím pokoji a skoro se nehýbe, tomu je při 19 °C brzy zima. Současné domy jsou navíc zateplené a těsné, zatímco tehdejší stavby izolaci skoro neměly, a moderní termostat umí každému pokoji i každé hodině dne nastavit jinou teplotu.
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Za rozumný základ se proto dnes považuje teplota kolem 20 °C. Podle toho, jak je byt postavený a kdo v něm bydlí, se dá pohybovat zhruba mezi 18 a 21 °C. Vedle úspor se do doporučení promítá i zdraví a pohodlí obyvatel.
Jak se pohled na teplotu doma posunul, ukazuje přehled:
Hledisko Sedmdesátá léta Dnes Doporučená teplota kolem 19 °C kolem 20 °C, rozpětí 18 až 21 °C Hlavní důvod doporučení úspora paliva úspora spolu se zdravím a pohodlím Domy téměř bez izolace zateplené a těsné Pod 18 stupňů jde o zdraví
Světová zdravotnická organizace ve svých doporučeních k bydlení z roku 2018 označila 18 °C za bezpečnou zimní teplotu pro běžnou populaci v mírném a chladném podnebí. Kdo je starší nebo chronicky nemocný, může potřebovat vyšší teplotu, protože chlad zvedá krevní tlak a přidává práci srdci. U kojenců se naopak hlídá hlavně přehřátí a v pokoji, kde spí, se doporučuje 16 až 20 °C. Pokud máte zdravotní potíže, zeptejte se na vhodnou teplotu svého lékaře.
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Britský úřad Public Health England ve svém přehledu studií upřesnil, že hranice 18 °C počítá s člověkem, který doma v běžném oblečení převážně sedí. Zdravý a aktivní člověk v teplém oblečení zvládne i o kousek chladnější byt a v noci mu většinou postačí pořádná peřina. Seniorům a chronicky nemocným ale může prospět, když ani ložnice v noci neklesne pod 18 °C.
Dlouhodobě prochladlý byt navíc láká plíseň, která škodí zdraví i zdivu. Vlhkost z běžného provozu domácnosti se sráží na nejstudenějších zdech a oknech, a proto pomáhá, když teplota během dne příliš nekolísá a byt přes den úplně nevystydne.
V dlouhodobě prochladlém bytě se vlhkost sráží na nejstudenějších místech a vzniká plíseň, která škodí zdraví i zdivu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Každá místnost potřebuje něco jiného
Moderní přístup nehledá jedno číslo pro celý byt. Leták zveřejněný na webu veřejného ochránce práv doporučuje pro jednotlivé místnosti tyto teploty:
Přečtěte si také: Elektřiny spotřebujete ještě víc: Spousta lidí dělá s tepelným čerpadlem stejné 3 chyby obytné pokoje: 19 až 22 °C, v tomto pásmu je prostředí zdravé a většině lidí příjemné; ložnice: 16 až 17 °C; koupelna: 23 °C.
Takové rozdíly se nejsnáz nastaví termostatickými hlavicemi na radiátorech, které si v každém pokoji samy drží zvolenou hodnotu. Na noc stačí hlavici přivřít o jeden dílek a ráno ji vrátit zpět. Pocit tepla se navíc mění s pohybem a oblečením. Kdo dopoledne sedí u počítače v tričku, ocení spíš horní část rozpětí, kdežto při cvičení, hraní s dětmi na koberci nebo v teplém svetru bude stačit méně.
Stupeň navíc se prodraží
S každým stupněm, o který termostat zvednete, roste spotřeba energie i účet zhruba o 6 %. A přetápění je v Česku běžné. Podle údajů Českého statistického úřadu za rok 2021 měla zhruba třetina domácností v místnosti, kde tráví nejvíc času, 23 °C a víc.
Přečtěte si také: Technik varuje před topením klimatizací: tohle 1 nastavení ovladače vás může stát i 1 800 Kč Každý stupeň navíc zvedne spotřebu energie i účet za topení zhruba o 6 %. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pro velkou část Čechů tak nové doporučení znamená spíš otočit termostatem dolů. Kdo se naopak přísně držel 19 °C a celou zimu chodil po obývacím pokoji v huňatém svetru, může si tam stupeň přidat a účet to zatíží jen mírně.
Zdroje: https://www.ochrance.cz/aktualne/usporna_opatreni_se_pri_vytapeni_dotknou_vsech_ale_plisen_v_byte_mit_zbytecne_nemusite/jak_spravne_topit_a_vetrat.pdf, https://www.homebuilding.co.uk/advice/minimum-house-temperature, https://cursus.edu/en/35085/experts-bust-the-190c-myth-and-reveal-the-healthiest-temperature-for-your-home, https://indiandefencereview.com/say-goodbye-to-the-19c-rule-experts-reveal-the-ideal-and-environmentally-friendly-home-temperature/, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/485773-cesi-maji-radi-doma-teplo-i-kdyz-jim-to-neprospiva-nizsi-teploty-zvladnou-i-spanelsti-duchodci, https://www.odt.co.nz/news/opinion/why-you-can-stop-feeling-guilty-about-the-18c-home-heating-rule-a1um7wyp, https://amper.ped.muni.cz/hollan/pasiv/standardy/kTeplotam_zimnich_interieru.pdf, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/468196/Min_temp_threshold_for_homes_in_winter.pdf, https://www.nhs.uk/baby/caring-for-a-newborn/reduce-the-risk-of-sudden-infant-death-syndrome/, https://energozrouti.cz/clanek/zapomente-na-pravidlo-19-c-odbornici-odhalili-pri-jake-teplote-skutecne-usetrite-a-nezmrznete
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