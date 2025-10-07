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Pokud si na veřejné toaletě všimnete zvláštně položené ruličky, zbystřete. Může jít o varování, které má důvod

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Pokud uvidíte na veřejných toaletách toto znamení, dejte si pozor. Předchozí návštěvník se vás snaží varovat před použitím daného WC.
Pokud si na veřejné toaletě všimnete zvláštně položené ruličky, zbystřete. Může jít o varování, které má důvod

Pokud si na veřejné toaletě všimnete zvláštně položené ruličky, zbystřete. Může jít o varování, které má důvod

Zdroj: DámskýDeník.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl poprvé publikován 07.10.2025 05:46

Poslední aktualizace: 21.10.2026 09:53

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Čeho se na veřejné toaletě skutečně bát a čeho naopak obáváte zbytečně

Veřejná toaleta působí jako místo plné mikrobů a na řadě povrchů skutečně mohou zůstat bakterie nebo viry. Největší praktický význam ale mají především plochy, kterých se dotýká velké množství lidí – kliky, splachovadla, vodovodní baterie nebo dávkovače.

Proto je mnohem důležitější než hledání skrytých „varovných signálů“ správné mytí rukou. Po použití toalety je vhodné ruce umýt mýdlem a vodou a před umytím se zbytečně nedotýkat obličeje.

Samotné sedátko přitom není automaticky nejrizikovějším místem v celé místnosti. Přenos infekcí závisí na konkrétním mikroorganismu a cestě, kterou se šíří. Mnohem pravděpodobnější je přenos přes ruce než krátkým kontaktem neporušené kůže se suchým povrchem.

Jednoduché pravidlo tedy zní: toaletu používat normálně, nedotýkat se zbytečně okolních povrchů a na závěr si důkladně umýt ruce.


Zdroje:

  1. CDC – About Hand Hygiene in Schools and Early Care and Education Settings https://www.cdc.gov/clean-hands/about/index.html
  2. CDC – When and How to Clean and Disinfect a Facility https://www.cdc.gov/hygiene/about/when-and-how-to-clean-and-disinfect-a-facility.html


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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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