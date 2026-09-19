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Meghan ukázala nový život s Harrym v Británii: Za dveřmi paláce ale zuří válka

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Meghan Markle (45) po návratu do Velké Británie pustila veřejnost zase o něco blíž k rodině. V novém videu ukázala prince Harryho (41) i jejich děti Archieho (7) a Lilibet (5) při obyčejných chvílích na anglickém venkově. Zatímco na záběrech působí Sussexové jako dokonale spokojená rodina, za zdmi paláce je situace podstatně méně idylická.
Meghan Markle je podle lidí ve svém okolí velmi arogantní.

Meghan Markle je podle lidí ve svém okolí velmi arogantní.

Zdroj: gettyimages.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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