Meghan ukázala nový život s Harrym v Británii: Za dveřmi paláce ale zuří válka

Meghan se podělila s fanoušky o své soukromí Rodina si užívá klidný život Princ Harry a Meghan na procházce Meghan zasdílela na Instagramu video z života v Británii Meghan Markle má s princem Harrym dvě děti. Rodinné vztahy jsou stále na bodu mrazu Problémy v dospělosti ovšem pokračují Za zdmi paláce to ale stále vře Princ Harry má dvě děti, které nastoupily v září v Británii do školy S Meghan přišla další kapitola průšvihů Princ Harry a Meghan Markle se přestěhovali zpět do Británie Princ Harry ve společnosti. Princ Harry chce natočit film o princezně Dianě Rodina také vyráží na loď a Harry s dětmi rybaří Princ Harry a Meghan Markle jsou velmi kontroverzní pár. Meghan Markle je podle lidí ve svém okolí velmi arogantní. Meghan Markle a manžel princ Harry nejsou příliš oblíbený pár.
Meghan Markle (45) po návratu do Velké Británie pustila veřejnost zase o něco blíž k rodině. V novém videu ukázala prince Harryho (41) i jejich děti Archieho (7) a Lilibet (5) při obyčejných chvílích na anglickém venkově. Zatímco na záběrech působí Sussexové jako dokonale spokojená rodina, za zdmi paláce je situace podstatně méně idylická. Meghan ukázala Harryho i děti
Vévodkyně ze Sussexu zveřejnila krátké video zachycující první týdny rodiny po návratu do Británie. Harry s Meghan se na záběrech procházejí ruku v ruce, Lilibet jezdí na kole a Archie běží vedle ní a povzbuzuje ji. Rodina také vyráží na loď a Harry s dětmi rybaří. Celé video doprovází britská vlajka a červené srdce.
Pozornost vzbudil především sedmiletý Archie. Přestože většinu života strávil v Kalifornii, v nahrávce je při povzbuzování mladší sestry slyšet jeho výrazný britský přízvuk. Archie a pětiletá Lilibet už po srpnovém stěhování začali v Británii nový školní rok. Z paláce ale přišla studená sprcha
Jen několik dní před zveřejněním pohodového rodinného videa ovšem přišla z Buckinghamského paláce zpráva, která Sussexovým jasně připomněla, jaké je jejich současné postavení. Král Karel III. nechal oficiálně potvrdit, že návrat Harryho a Meghan do Británie nic nemění na tom, že nejsou pracujícími členy královské rodiny, jak uvedl web Reuters.com . Jejich charitativní a komerční aktivity jsou nadále soukromou záležitostí a jejich postavení palác přirovnal k soukromým občanům.
Samotné Sussexovy navíc způsob zveřejnění dokumentu údajně překvapil. Podle dostupných informací dostal jejich tým podrobnosti o dopisu jen zhruba hodinu předtím, než byl zveřejněn médiím. Zdroje blízké páru zároveň namítají, že představa jejich běžného soukromého života není vzhledem k jejich celosvětové známosti příliš realistická.
Navenek tak Meghan s Harrym ukazují nový začátek a poklidný rodinný život v Británii. Návrat domů ale rozhodně neznamená návrat do královské náruče. Zdroj: Aplausin.cz, Reuters.com, People.com, Instagram.com