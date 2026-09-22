Bob už není jeden účes. Podzim 2026 nabízí krátké vlasy pro ženy, které chtějí uhlazenost i trochu chaosu

Krátké vlasy mají letos jednu výhodu: nemusíš si vybrat jedinou estetiku. Podzimní výběry pracují s hladkými blunt boby, měkčími loby, shagy, bixie střihy, pixie s delšími vrstvami i kratšími kudrnatými variantami. Byrdie pro podzim 2026 zmiňuje například French bob, Italian bob, Weekend bob, shaggy lob nebo mixie, zatímco Vogue už v létě upozorňoval na návrat bixie, tedy střihu někde mezi bobem a pixie.
Pokud chceš uhlazenost: blunt nebo Italian bob
Rovnější linie kolem brady nebo o něco níž působí čistě, ale nemusí znamenat dokonale vyžehlené vlasy každý den.
Italian bob bývá o něco plnější a měkčí, často s objemem a pohybem, takže si zachovává elegantní siluetu bez pocitu, že sis na hlavu nasadila geometrickou pomůcku. Je ideální, pokud chceš změnu, která je vidět, ale nechceš ráno vysvětlovat sama sobě šest různých stylingových produktů.
Pokud chceš něco méně poslušného: shaggy lob
Lob je bezpečná délka pro člověka, který touží po kratších vlasech, ale stále chce občas vytvořit culík. Přidej vrstvy a najednou se z uhlazeného lobu stane něco živějšího. Textura, pohyb, lehce nepravidelná ofina nebo prameny kolem obličeje fungují obzvlášť dobře, pokud se tvoje vlasy samy přirozeně trochu vlní.
Tady je důležité nestříhat proti vlastní textuře. Fotka modelky s úplně jiným typem vlasů je inspirace, ne technická dokumentace.
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Pokud chceš opravdu něco jiného: bixie
Bixie je trochu bob a trochu pixie. Vlasy jsou krátké, ale zůstává v nich dost délky na vrstvy, pohyb a trochu nepořádku.
Vogue jeho současný návrat popisuje právě jako uvolněný, lehce nedokonalý střih připomínající odrostlejší pixie nebo rozcuchanější krátký bob. A jeho nejlepší vlastnost? Nemusí být dokonale uhlazený. Což je vždycky pěkná zpráva v sedm ráno.
Kudrny nemusí bob „poslouchat"
Krátký střih na kudrnatých vlasech funguje úplně jinak než na rovných. A to je dobře. Objemný curly bob, kratší shag nebo vrstvené mikádo může nechat kudrny vytvořit vlastní siluetu místo toho, abys je každý den nutila do hladkého tvaru.
Právě u kudrnatých vlasů je ale obzvlášť důležité vybírat kadeřníka, který s konkrétní texturou skutečně umí pracovat.
Nejdřív si tedy nevybírej jméno střihu
Vyber si, jak chceš ráno žít. Chceš vlasy vyfoukat do hladka? Nechat přirozeně uschnout? Potřebuješ je dostat za uši? Chceš možnost malého culíku? Nebo právě toužíš po střihu, který tě donutí přestat všechno automaticky svazovat?
To je možná lepší otázka než „jaký bob je letos trendy". Protože nejhezčí sestřih není ten, který vypadá dokonale na jednom obrázku. Je to ten, který pořád vypadá jako dobrý nápad i v úterý ráno před první kávou.
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Zdroje: Byrdie – From Soft Pixies to "Weekend Bobs," These 18 Short Hair Ideas Are Perfect for Fall [1], Vogue – The Bixie: The Hottest Haircut of 2026 Is Half Pixie, Half Bob [2].