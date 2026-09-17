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Manželka Mariána Gáboríka poprvé promluvila o nevěrnické kauze

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Dennívýzva
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Od konce července koluje po slovenském internetu video, na kterém je bývalá hvězda NHL Marián Gáborík ve společnosti neznámé ženy. Jeho manželka Ivana šest týdnů nereagovala. Pak jí pod fotkou dětského pokoje přistál komentář, který ji donutil promluvit.
Manželka Mariána Gáboríka poprvé promluvila o nevěrnické kauze

Manželka Mariána Gáboríka poprvé promluvila o nevěrnické kauze

Zdroj: Los Angeles Kings
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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