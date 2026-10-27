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Majitelku domu probudil zloděj. Poznáte svědka ze záznamu?

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Dennívýzva
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Zloděj prohledával útroby rodinného domu na Hodonínsku, přestože majitelka spala v jedné z místností. Když se žena probudila, vydal se na úprk. Vloupání mu vyneslo šperky za několik tisíc korun. Totožnost zloděje by mohl odhalit svědek, po kterém pátrají policisté.
Majitelku domu probudil zloděj. Poznáte svědka ze záznamu?

Majitelku domu probudil zloděj. Poznáte svědka ze záznamu?

Zdroj: PČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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