Královský dvůr v akci: Trumpova rada drze obchází soud, aby uctila prezidentovo ego

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Královský dvůr v akci: Trumpova rada drze obchází soud, aby uctila prezidentovo egoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Donald Trump je posedlý zvěčňováním vlastního jména napříč celými Spojenými státy. Když federální soud nařídil odstranit jeho jméno z budovy Kennedyho centra, prezidentem dosazená rada okamžitě vymyslela absurdní kličku, jak ho tam vrátit.
Donald Trump
Zdroj: Foto: Pixabay
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