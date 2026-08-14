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Rakušan se podivuje Babišovi. Řeší sucho. Ale zmocněnce ani ministra nepotřebuje

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Máme tady dlouhodobé sucho, které sužuje jak Českou republiku, tak i celou Evropu a trápí samozřejmě i země na jiných světadílech. Sucho už začal řešit i premiér České republiky Andrej Babiš, který se vydal s bývalým ministrem životního prostředí a současným hejtmanem Ústeckého kraje Richardem Brabcem na Slapy. Doprovázel je také ministr zemědělství Šebestyán. Bývalý ministr vnitra Vít Rakušan se na sociální síti ptá vcelku jednoznačně. Proč nejel nikdo z Ministerstva životního prostředí.
Babiš a Brabec

Babiš a Brabec

Zdroj: Úřad vlády ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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