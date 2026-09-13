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KVÍZ: Poznáte českého interpreta podle názvu písně?

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Poznáte české hity od 80. let po současnost, ale víte, kdo je skutečně nazpíval? V kvízu vás čeká průřez českou hudební scénou. Dokážete všechny skladby správně přiřadit jejich interpretům?
KVÍZ: Poznáte českého interpreta podle názvu písně?

KVÍZ: Poznáte českého interpreta podle názvu písně?

Zdroj: Pixabay/thibaultlamtran
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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