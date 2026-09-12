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Cyklistický víkend v Hradci vrcholí. Dnes Stříbrňák, zítra centrum města

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Hradec Králové dnes patří cyklistům. U Stříbrného rybníka odstartuje Road Stage Hradec Králové, v neděli se pak závodění přesune přímo do centra města. Na Masarykově náměstí vyvrcholí celý víkend městským závodem a programem pro veřejnost.
Cyklistický víkend v Hradci vrcholí. Dnes Stříbrňák, zítra centrum města

Cyklistický víkend v Hradci vrcholí. Dnes Stříbrňák, zítra centrum města

Zdroj: Pixabay/sabinevanerp
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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