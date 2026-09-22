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Kreml si hrou na „svobodné volby“ testoval svou popularitu. Nedopadl dobře

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Ve dnech 18. až 20. září 2026 uspořádaly ruské úřady další kolo legitimizačního rituálu, uspořádaly takzvané parlamentní „volby“. Ty se týkaly i dočasně okupovaných území Ukrajiny, včetně nelegálně okupované Autonomní republiky Krym a města Sevastopol, stejně jako částí Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti. Tzv. volby do Státní dumy Kreml realizoval vůbec poprvé od
profimedia-0857796426

profimedia-0857796426

Zdroj: Volby na ruské ambasádě v Praze. Foto: ANNA BOHÁČOVÁ / MAFRA / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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