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Koupíte 1TB disk, Windows ukáže 931 GB. Nižší číslo způsobuje přepočet

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Disk s 1 TB má ve Windows přibližně 931 GB kvůli jinému přepočtu bajtů. Pro výběr disku na zálohy je důležité porovnávat čísla ve stejných jednotkách.
Černý externí disk Western Digital na světlém podkladu

Černý externí disk Western Digital na světlém podkladu

Zdroj: Santeri Viinamäki / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 18:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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