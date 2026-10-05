Koupíte 1TB disk, Windows ukáže 931 GB. Nižší číslo způsobuje přepočet

Disk s 1 TB má ve Windows přibližně 931 GB kvůli jinému přepočtu bajtů. Pro výběr disku na zálohy je důležité porovnávat čísla ve stejných jednotkách.
Na krabici je 1 TB, ve vlastnostech jednotky číslo kolem 931 GB. Tenhle rozdíl sám o sobě neznamená, že vám výrobce dodal menší disk. Počet bajtů zůstává stejný, mění se velikost jednotky, do které je počítač přepočítává. Při nákupu disku na zálohy však může stejný zmatek vést k úplně praktické chybě: složka, jejíž velikost Windows uvádí jako 950 GB, je pro 1TB disk příliš velká.
Proč se z 1 TB na obalu stane zhruba 931 GB
Výrobci disků používají desetinné jednotky. Jeden gigabajt, GB, znamená miliardu bajtů a jeden terabajt, TB, tisíc miliard bajtů. Windows při zobrazení kapacity používá také přepočet založený na mocninách dvojky: na jednu zobrazovanou jednotku připadá 1 073 741 824 bajtů. Právě odlišné dělitele vysvětluje
technická podpora Seagate.
Pro druhou jednotku existuje přesná značka GiB a český název gibibajt. Podle
přehledu jednotek amerického NIST je 1 GiB roven 2³⁰ bajtů, zatímco 1 GB je 10⁹ bajtů. Jeden GiB je tedy větší než jeden GB. Stejný počet bajtů se do větších jednotek vejde méněkrát.
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U 1TB disku vychází dělení 1 000 000 000 000 ÷ 1 073 741 824 na přibližně 931,3 GiB. Windows u takto přepočtené hodnoty používá označení GB. Následující tabulka ukazuje samotný převod jednotek, ještě bez vlivu formátování:
Kapacita v desetinných jednotkách Stejný počet bajtů v GiB 2 GB 1,86 GiB 64 GB 59,6 GiB 512 GB 476,8 GiB 1 TB 931,3 GiB
Přepočet platí pro pevný disk, SSD i flashdisk. Změna názvu jednotky žádné bajty nepřidá ani nevezme. Stejně tak rozdíl mezi GB a GiB nezmizí rychlejším kabelem.
Rozdíl mezi GB a GiB mění číselné vyjádření kapacity, nikoli množství bajtů. Stejný přepočet platí i pro SSD. Pro složku 950 GB ve Windows je 1TB disk malý
Rozdíl v jednotkách začne být podstatný ve chvíli, kdy kupujete disk pro konkrétní množství dat. Číslo 950 vypadá menší než 1 000. Pokud ovšem první údaj znamená GiB a druhý GB, takové porovnání neplatí.
Pro nákup disku jsme přepočítali tři modelové velikosti složek. Počítáme s jednou běžnou kopií souborů bez komprese a s kapacitou přesně 1 TB. V tabulce používáme správné označení GiB pro velikosti, které Windows při binárním přepočtu označuje jako GB.
Modelová velikost složky Velikost v bajtech Rozdíl vůči 1TB disku před formátováním 800 GiB 858 993 459 200 Zbývá 131,3 GiB 900 GiB 966 367 641 600 Zbývá 31,3 GiB 950 GiB 1 020 054 732 800 Chybí 18,7 GiB
Složka o velikosti 950 GiB přesahuje bilion bajtů přibližně o 20,1 miliardy bajtů, tedy o 18,7 GiB. Na 1TB disk se v tomto modelu nevejde ani tehdy, kdyby celá jeho kapacita byla dostupná pro soubory. U 900 GiB zbývá teoreticky 31,3 GiB; skutečná rezerva bude záviset na volném místě a způsobu ukládání.
Tohle je výpočet, nikoli měření konkrétního disku. Nezahrnuje prostor potřebný pro souborový systém ani další nároky při ukládání souborů. Zálohovací program může používat kompresi nebo uchovávat více verzí, takže jeho prostorové požadavky mohou být jiné než u prostého kopírování.
Nové ovládání médií v Android Auto: pět změn pro přehrávání a jak zastavit nechtěný start hudby Kapacita disku není totéž co volné místo
Přepočet jednotek vysvětluje číslo kolem 931, nikoli každou nižší hodnotu. Část prostoru může být už obsazená nebo patřit jinému oddílu. Také formátování potřebuje místo:
Apple v přehledu vykazování kapacity rozlišuje deklarovanou kapacitu, kapacitu po formátování a prostor využitý operačním systémem.
Před kopírováním proto kontrolujte volné místo na cílové jednotce.
Microsoft popisuje jeho zobrazení v Průzkumníku pod položkou Tento počítač. Ve vlastnostech složky a cílové jednotky se zaměřte také na přesné údaje v bajtech. Při porovnání bajtů odpadá nejasnost, jak program zkratku GB používá.
Pokud je kapacita výrazně nižší, než vysvětluje přepočet, podívejte se na rozdělení disku.
Správu disků lze podle Microsoftu otevřít pravým tlačítkem na Start. Prohlédněte si velikost disku a jeho svazků. Kvůli samotnému rozdílu 1 TB versus 931 GB není potřeba nic formátovat. U flashdisku označeného 2 GB odpovídá samotný přepočet jednotek přibližně 1,86 GiB. Prostor po formátování bude menší. Při nákupu záložního disku začněte velikostí dat
Nejdřív zjistěte, kolik dat chcete opravdu kopírovat. Potom porovnejte jejich velikost s dostupným místem v téže jednotce a připočítejte plánované přírůstky. Pokud už dnes máte modelových 900 GiB, zbývajících zhruba 31 GiB před formátováním vám nedává velký prostor pro další videa nebo další verze zálohy.
Samostatnou otázkou je rychlost kopírování. U příslušenství pomůže náš přehled,
proč USB-C kabel s vysokým nabíjecím výkonem může přenášet data pomalu. Jeho výkon ve wattech nevypovídá o kapacitě disku ani sám neurčuje rychlost přenosu.
Číst správnou jednotku se vyplatí i u dalších nákupů: u
kapacity powerbank například samotné mAh nestačí k jednoduchému výpočtu počtu nabití. U disku máte přímější kontrolu. Před spuštěním kopie porovnejte bajty, volné místo a rezervu pro soubory, které chcete přidávat příště.