Powerbanka má 20 000 mAh, telefon 5 000. Čtyři nabití přesto nejsou jistá

Powerbanka s kapacitou 20 000 mAh a telefon s baterií 5 000 mAh svádějí k jednoduchému počítání. Čtyři plná nabití ale takový poměr nezaručuje. Záleží také na napětí, ztrátách při nabíjení a spotřebě samotného telefonu.
Před víkendem mimo domov si spočítáte, že jedna plně nabitá powerbanka vystačí na čtyři dobití mobilu. Obě zařízení mají v popisu kapacitu v miliampérhodinách, takže dělení dvacet tisíc pěti tisíci působí jako rozumný plán. Jenže porovnáváte údaje, které samy o sobě neříkají, kolik energie se skutečně dostane do baterie telefonu.
Dobře je to vidět ve chvíli, kdy powerbanku otočíte nebo otevřete její technické parametry. Vedle velkého čísla můžete najít výrazně menší kapacitu. Nemusí jít o rozpor ani o vadný výrobek. Každý údaj může popisovat jinou část nabíjení.
Na jedné powerbance může být 20 000 i 12 000 mAh
U modelu Mi 50W Power Bank 20000, označeného PB200SZM, uvádí Xiaomi v
českých technických specifikacích kapacitu článků 20 000 mAh při napětí 3,7 V. Současně píše o jmenovité výstupní kapacitě 12 000 mAh při 5 V a odběru 4 A. Obě hodnoty tedy najdete přímo u výrobce.
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Větší číslo se vztahuje k baterii uvnitř powerbanky. Menší k tomu, co zařízení poskytuje na výstupu za uvedených podmínek. Mezi oběma místy pracuje elektronika, která upravuje napětí.
Jak vysvětluje
podpora výrobce Anker, hodnoty v mAh při různém napětí nelze přímo porovnávat jako množství energie. Navíc při převodu vznikají skutečné ztráty. Nižší výstupní číslo je proto potřeba nejdřív správně přečíst, ne automaticky označit za chybějící kapacitu. Rozdíl mezi 20 000 a 12 000 mAh neznamená ztrátu 40 procent energie
Právě tady vzniká další početní chyba. Dvanáct tisíc je jen 60 procent z dvaceti tisíc. Z toho ale nelze vyvodit, že se při nabíjení ztratí 40 procent energie. Napětí u obou údajů je jiné.
Stejný způsob porovnávání platí i pro menší powerbanky. Množství energie vyjádřené ve Wh zohledňuje kapacitu i napětí.
Přepočítejme proto zveřejněné parametry zmíněného modelu na watthodiny. Kapacitu v mAh vydělíme tisícem a vynásobíme příslušným napětím.
U vnitřních článků dostaneme 20 × 3,7 = 74 Wh. U deklarovaného výstupu vyjde 12 × 5 = 60 Wh. Poměr je přibližně 81 procent, nikoli 60 procent. Rozdíl mezi těmito dvěma energetickými údaji tedy činí zhruba 19 procent. Jde o náš přepočet specifikace, nikoli o naměřenou účinnost powerbanky ve všech režimech.
Praktický význam je jednoduchý: samotný pokles čísla v mAh přehání dojem, kolik energie se cestou ztratilo. A uvedených 60 Wh na výstupu ještě není totéž co energie uložená do baterie mobilu. Nabíjení telefonu má další ztráty.
Pro telefon s 5 000 mAh může modelový výpočet vyjít na 2,8 nabití
Pro názornost vezměme modelový telefon s baterií 5 000 mAh při jmenovitém napětí 3,85 V. Její energie odpovídá přibližně 19,25 Wh. Napětí je zde předpokladem příkladu, nikoli údajem platným pro všechny telefony.
Z výstupní kapacity powerbanky máme po přepočtu 60 Wh. Kdyby se z tohoto množství do baterie telefonu uložilo 90 procent, zbývalo by 54 Wh. Po vydělení hodnotou 19,25 Wh vychází přibližně 2,8 plného nabití.
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Devadesátiprocentní přenos jsme pro tento příklad zvolili jako předpoklad. Výsledek není testem konkrétního mobilu ani příslibem, kolikrát ho daná powerbanka nabije. Ukazuje však, proč čtyřnásobná kapacita napsaná v mAh nemusí znamenat čtyři nabití.
Důležitý je ještě jeden detail výpočtu. Ztráty uvnitř powerbanky už znovu neodečítáme: vyšli jsme z deklarovaného výstupu, nikoli z energie uložené v článcích. Další snížení se v modelu týká až cesty od výstupu do baterie telefonu. Odečítat stejnou ztrátu dvakrát by výsledek naopak zbytečně zhoršovalo.
Watty popisují výkon, nikoli zásobu energie
Při čtení parametrů se vyplatí rozlišovat také W a Wh. Watty říkají, jaký výkon může powerbanka poskytovat. Watthodiny vyjadřují množství energie. Vyšší maximální výkon proto sám o sobě neznamená více plných nabití.
Stejný rozdíl potkáte i doma při používání
měřiče spotřeby do zásuvky. Okamžitý příkon spotřebiče a energie spotřebovaná za celý den jsou dvě různé informace. U powerbanky zase potřebujete oddělit schopnost dodávat výkon od velikosti její energetické zásoby. Telefon během nabíjení dál spotřebovává energii. Ne všechno, co powerbanka dodá, se proto uloží do jeho baterie.
Pro odhad výdrže proto hledejte nejen velké číslo v názvu výrobku, ale také údaj ve Wh a případnou výstupní kapacitu s napětím a podmínkami, pro které platí. Teprve tak má porovnávání smysl.
Zapnutý telefon si část energie bere pro sebe
Mobil připojený k powerbance nepřestává fungovat. Část dodané energie spotřebuje na vlastní provoz, takže ne všechno skončí jako vyšší procento nabití. Anker mezi důvody rozdílné výdrže výslovně uvádí spotřebu telefonu během nabíjení, ztráty v kabelu, teplotu i opotřebení.
Samostatným problémem je
přehřívání telefonu, které může nabíjení zpomalit nebo přerušit. Například Apple popisuje automatické omezení nabíjení při nevhodné teplotě. V takové situaci větší kapacita powerbanky příčinu neodstraní.
Na cestu je proto rozumnější plánovat rezervu než přesný počet nabití vypočtený z velkého čísla na obalu. Nejprve porovnejte energii a výstupní parametry. Skutečnou výdrž své sestavy pak posuzujte při podobném používání telefonu. Dvacet tisíc děleno pěti tisíci je správná matematika, ale ne úplný popis nabíjení.
Zdroje fotografií Mi50WPowerBank20000mAhXiaomi20240823000: OnionBulb/Wikimedia CC BY-SA 4.0 Powerbank_Xiaomi,_2: Cybularny/Wikimedia CC0 1.0 Powerbank_Xiaomi,_3: Cybularny/Wikimedia CC0 1.0