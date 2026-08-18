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Kolik měsíčně bere starosta vesnice, kde žije 300 lidí? Čísla jsou veřejně dostupná

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Malá vesnice s pár stovkami obyvatel, náves, hospoda a starosta, který zná skoro každého jménem. Kolik takový člověk za vedení obce vlastně dostane? Odpověď není jedno číslo, protože hodně záleží na tom, jakým způsobem funkci vykonává. A přesnou částku si přitom dokáže dohledat kdokoli. Odměnu neurčuje obec, ale celostátní tabulka Kolik starosta bere, si nevymýšlí […]
Kolik měsíčně bere starosta vesnice, kde žije 300 lidí? Čísla jsou veřejně dostupná

Kolik měsíčně bere starosta vesnice, kde žije 300 lidí? Čísla jsou veřejně dostupná

Zdroj: UdálostiExtra
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