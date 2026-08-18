Kolik měsíčně bere starosta vesnice, kde žije 300 lidí? Čísla jsou veřejně dostupná

Malá vesnice s pár stovkami obyvatel, náves, hospoda a starosta, který zná skoro každého jménem. Kolik takový člověk za vedení obce vlastně dostane? Odpověď není jedno číslo, protože hodně záleží na tom, jakým způsobem funkci vykonává. A přesnou částku si přitom dokáže dohledat kdokoli.
Odměnu neurčuje obec, ale celostátní tabulka
Kolik starosta bere, si nevymýšlí ani on, ani zastupitelstvo podle nálady. Výši odměny stanoví zákon o obcích a jeho příloha s koeficienty. Každá funkce a každá velikost obce má přiřazený koeficient, kterým se násobí takzvaná základna. Ta je stejná pro celé Česko a odpovídá průměrné hrubé mzdě za první pololetí předchozího roku.
Vesnice do tří set obyvatel spadá do nejmenší velikostní kategorie, a tak pro ni platí nejnižší koeficienty z celé tabulky. Výsledné částky se každý rok mírně posouvají nahoru, protože roste základna. Samotné koeficienty přitom zůstávají stabilní, takže o zvýšení nikdo v obci nehlasuje.
Přečtěte si také: Češi často vůbec neví, jak často měnit kartáček. Můžou si tím způsobit problémy s dásněmi Rozhoduje, jestli starosta úřaduje naplno, nebo vedle práce
Zásadní je jedna okolnost, kterou lidé mimo obecní politiku neřeší. Starosta může funkci zastávat jako uvolněný, nebo neuvolněný. Uvolněný ji dělá jako hlavní zaměstnání a je kvůli ní uvolněný ze své civilní práce. Neuvolněný ji naopak zvládá vedle běžného zaměstnání nebo podnikání a na radnici tráví jen část svého času.
Tenhle rozdíl posouvá výslednou částku o desítky tisíc korun. U každého z obou režimů totiž platí jiná pravidla výplaty.
Uvolněný starosta má nárok na pevnou částku
Když je starosta malé obce uvolněný, dostává částku, kterou přímo určuje zákon. Zastupitelstvo mu ji nemůže snížit ani navýšit podle svého. V kategorii do tří set obyvatel jde v roce 2026 o 58 307 korun měsíčně.
Přečtěte si také: Češi nechávají uvařenou rýži na lince i 8 hodin. Riskují tím otravu, kterou nezničí ani ohřev
Jde o hrubou odměnu před zdaněním, čistého tedy starostovi dorazí méně. Po dobu funkce se navíc stává něčím na způsob zaměstnance obce, takže mu odměna náleží, i když předtím nebyl výdělečně činný, třeba u starostů v důchodovém věku.
Neuvolněný starosta dostane nanejvýš stanovený strop
U neuvolněného starosty funguje tabulková částka jako maximum. Zákon říká, kolik nejvíc smí dostat, a konkrétní výši pak schvaluje zastupitelstvo, obvykle hned na svém ustavujícím zasedání. Pro vesnici do tří set obyvatel je tímto stropem v roce 2026 částka 34 955 korun měsíčně.
Zastupitelstvo může schválit i sumu nižší a v praxi to tak často dělá. Úplně bez peněz ale neuvolněný starosta zůstat nemůže. Zákon mu garantuje i spodní hranici, takže obec je povinna vyplácet aspoň zákonné minimum.
Přečtěte si také: Který spotřebič žere v létě Čechům nejvíc energie? Není to bojler ani lednice
Oba režimy u nejmenších obcí shrnuje následující tabulka:
Uvolněný starosta Neuvolněný starosta Povaha částky pevná, daná přímo zákonem zákonný strop, tedy maximum Kdo výši určuje zákon; zastupitelstvo ji nemůže snížit ani navýšit zákon stanoví strop, konkrétní výši schvaluje zastupitelstvo Odměna v roce 2026 (obec do 300 obyvatel) 58 307 Kč měsíčně nejvýše 34 955 Kč měsíčně V malých vesnicích úřaduje starosta většinou vedle práce
Ves o pár stovkách obyvatel si plně uvolněného starostu zpravidla nemůže dovolit a často ho ani nepotřebuje. Proto tam bývá starosta obvykle neuvolněný a obec vede po večerech a o víkendech vedle svého hlavního zaměstnání. Skutečná odměna se tak většinou drží pod stropem a odpovídá tomu, kolik práce obec potřebuje a kolik na ni má v rozpočtu.
V nejmenších vesnicích vede starosta obec obvykle vedle svého hlavního zaměstnání a jeho odměna zůstává pod zákonným stropem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Číslo navíc není dáno jednou provždy. Protože se základna každý rok posouvá podle mezd, odměny všech starostů se meziročně o kousek zvedají samy, bez jakéhokoli hlasování.
Přečtěte si také: Češi berou útokem „Český karibik“. Má písek jako na pláži a je tam 18 stánků Kde si výši ověříte
Slib z nadpisu platí doslova. Koeficienty jsou součástí přílohy zákona o obcích a Ministerstvo vnitra k nim každoročně vydává metodické doporučení s hotovou tabulkou převedenou na koruny. Do jaké velikostní kategorie obec patří, se určuje podle počtu lidí hlášených k trvalému pobytu k prvnímu lednu roku, kdy se konaly poslední obecní volby, jak ho vede státní evidence obyvatel.
Konkrétní částku, kterou zastupitelstvo starostovi schválilo, pak najdete ve veřejných zápisech z jednání zastupitelstva. Kdokoli si tak může dohledat, kolik jeho starosta bere i jak se k tomu číslu došlo.
Zdroje: https://www.finance.cz/clanky/553474-o-kolik-se-zvysi-odmeny-zastupitelu-v-roce-2026/, https://www.poradnaproobce.cz/komunalni-volby-2026/zastupitel/vyse-odmeny-zastupitele, https://www.akkvb.cz/novinky/odmeny-zastupitelu-pro-rok-2026, https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=7083591, https://mv.gov.cz/soubor/doplnek-metodickeho-doporucen-c-5-6-pro-rok-2026.aspx