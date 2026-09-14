Kadeřnice teď radí lidem zkusit trend obráceného mytí hlavy. Když zařadíte šampon jako druhý, přestanou se vlasy lámat a padat

Nejdřív šampon, potom kondicionér. Tohle pořadí máme zažité od dětství a málokdo o něm kdy zapochyboval. Kadeřnice a vlasoví odborníci teď ale stále častěji radí prohodit ho. Podle nich stačí sáhnout po produktech v opačném sledu a jemné, mastící se nebo zplihlé vlasy dostanou nový život. Metoda se jmenuje obrácené mytí hlavy a na sociálních sítích si získala tisíce příznivkyň.
Proč kadeřnice obrací zaběhnuté pořadí
Když sáhnete po šamponu jako první, zbaví vlasy mastnoty i usazeného stylingu, spolu s nimi ale odplaví i tenkou vrstvu přirozených olejů, která vlákno chrání. Odhalený vlas potom snáz vysychá a láme se. Kondicionér, který přijde na řadu až po něm, konečky sice uhladí, jenže u kořínků rád ulpí a účes ztrácí objem.
Obrácené mytí tenhle sled překlápí. Kondicionér nebo maska jdou na vlasy jako první a na délkách po nich zůstane jemný ochranný film. Šampon pak umyje pokožku a kořínky, ale samotné vlákno už tak nevysuší. Vlasy díky tomu dostanou dost vláhy a u kořínků přesto nezůstanou zatížené.
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Největší rozdíl poznají lidé s jemnými vlasy, kterým chybí objem a rychle se u kořínků mastí. Právě jim běžný kondicionér často přitíží natolik, že účes působí zplihle a bez života. Obrácené pořadí tenhle problém řeší, protože přebytečnou výživu závěrečný šampon spolehlivě smyje.
Dobře reagují i rovné a lehce vlnité vlasy nebo kštice, kterou vysává časté stylování. Kdo obrácené pořadí vyzkoušel, často zjistí, že vlasy zůstávají svěží déle a s mytím může o něco počkat. Ocení ji proto i lidé, kteří se hodně potí a myjí si hlavu prakticky každý den.
Kdy je lepší zůstat u klasiky
Obrácené mytí nesedne úplně každému. Velmi suché vlasy, výrazné kudrny nebo mechanicky poškozenou kštici může závěrečný šampon připravit o vláhu, kterou nutně potřebují. U těchto typů dává větší smysl klasické pořadí, hutné masky nebo občasné mytí samotným kondicionérem.
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Pokud tedy vaše vlasy trpí spíš nedostatkem vláhy než jejím přebytkem, s prohazováním produktů opatrně. Každé vlasy totiž reagují jinak, takže než metodu zavedete natrvalo, vyzkoušejte, jak se s ní ty vaše srovnají.
Vhodnost obráceného mytí podle typu vlasů přehledně shrnuje následující tabulka:
Typ vlasů Doporučené pořadí Jemné vlasy bez objemu, které se rychle mastí u kořínků Obrácené mytí Rovné a lehce vlnité vlasy Obrácené mytí Kštice vysátá častým stylováním Obrácené mytí Kdo se hodně potí a myje si hlavu prakticky každý den Obrácené mytí Velmi suché, výrazně kudrnaté nebo poškozené vlasy Klasické pořadí Jak si obrácené mytí vyzkoušet doma Přečtěte si také: Podvodníci volají seniorům, že mají nárok na přídavek k důchodu. Kdo naletí, může přijít i o 290 000 Kč
Postup je jednoduchý a nepotřebujete k němu žádné speciální přípravky.
Obrácené mytí zvládnete doma bez speciální kosmetiky: kondicionér patří jen do délek a konečků, pokožce hlavy se vyhněte. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Navlhčete vlasy vlažnou vodou. Kondicionér nebo masku naneste jen do délek a na konečky, pokožce hlavy se přitom vyhněte, hlavně pokud se rychle mastí. Nechte přípravek chvíli působit a mezitím si vlasy pročešte řídkým hřebenem; u husté masky mu dopřejte o něco víc času. Teď přijde na řadu šampon: rozetřete ho na pokožku u kořínků a jemně zapracujte konečky prstů. Všechno důkladně vypláchněte. Kdo chce vlasům dodat lesk, může je na závěr opláchnout studenou vodou. Proč od obráceného mytí nečekat zázraky
Přes všechny nadšené ohlasy je dobré zůstat nohama na zemi. Pevné vědecké důkazy, že obrácené mytí funguje lépe než klasické, zatím chybí a většina doporučení stojí na zkušenostech kadeřnic a dermatologů. Jde hlavně o trend, který rozšířily sociální sítě.
Nespoléhejte ani na to, že zastaví vypadávání nebo zahustí prořídlou kštici. Skutečný úbytek vlasů obrácené mytí neřeší, dokáže ho jen na pohled trochu schovat, protože účes po něm vypadá bohatší. Vyzkoušet ji ale nic nestojí a u správného typu vlasů může být příjemným zpestřením péče. Zkuste ji nejdřív jednou týdně a sledujte, jak vaše vlasy zareagují.
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Zdroje: https://www.kondice.cz/zdravi/obracene-myti-vlasu-trend/, https://zena.aktualne.cz/krasa/myti-vlasu-obracene-zazracna-technika-na-jemne-vlasy-bez-obj/r~5cada8be849611ef95ee0cc47ab5f122, https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/shampoo-or-conditioner-first, https://www.iglanc.cz/vlasy/obracene-myti-vlasu-nejdriv-kondicioner-pak-sampon/, https://www.lifee.cz/obracene-myti-hlavy-vam-zachrani-vlasy-staci-zaradit-sampon-az-jako-druhy-a-prestanou-se-vysouset-a-lamat-19f47