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Kadeřnice teď radí lidem zkusit trend obráceného mytí hlavy. Když zařadíte šampon jako druhý, přestanou se vlasy lámat a padat

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Dennívýzva
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Nejdřív šampon, potom kondicionér. Tohle pořadí máme zažité od dětství a málokdo o něm kdy zapochyboval. Kadeřnice a vlasoví odborníci teď ale stále častěji radí prohodit ho. Podle nich stačí sáhnout po produktech v opačném sledu a jemné, mastící se nebo zplihlé vlasy dostanou nový život. Metoda se jmenuje obrácené mytí hlavy a na sociálních […]
Kadeřnice teď radí lidem zkusit trend obráceného mytí hlavy. Když zařadíte šampon jako druhý, přestanou se vlasy lámat a padat

Kadeřnice teď radí lidem zkusit trend obráceného mytí hlavy. Když zařadíte šampon jako druhý, přestanou se vlasy lámat a padat

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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