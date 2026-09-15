Kdo měl v paneláku oranžový mixér, byl v kuchyni za krále. Dnes za něj sběratelé nabízejí i 8 000 Kč

Než se pustíte do vyklízení sklepa nebo půdy, prohlédněte si starý barevný mixér po babičce trochu pozorněji. Spousta těchhle strojků z éry socialismu už dávno skončila v kovošrotu, jenže o některé kousky se dneska na bazarech pořádně soupeří. A zrovna oranžová provedení umí vytáhnout částku, kterou by jim tehdy nikdo nevěřil.
O staré spotřebiče je znovu zájem
Přístroje, které sloužily v domácnostech za normalizace, zažívají druhou vlnu popularity. Táhnou je hlavně dnešní čtyřicátníci a padesátníci, méně už profesionální sběratelé. Pro tuhle generaci je takový stroj cesta zpátky do dětství, kdy podobný krám rachotil na lince při nedělním pečení.
Retro spotřebiče táhne hlavně generace, která si u nich vybavuje nedělní pečení z dětství. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Že o zálibu není nouze, potvrdila i výstava chebského Retromusea o hlineckém elektru. Připomněla, že tyhle nenápadné pomocníky navrhovali skuteční průmysloví designéři.
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Většina strojků z Hlinska vypadala střízlivě, do výroby se ale dostaly i kusy v odvážných barvách odkoukaných ze západní módy a z vlny pop-artu. Právě po nich jdou dnes zájemci nejvíc. Sytě oranžový lak patří k tomu nejhledanějšímu, hlavně u multifunkčního robotu ETA 0010, protože v moderní kuchyni takový kousek okamžitě přitáhne oko.
Za nezaměnitelným tvarem stál průmyslový výtvarník Stanislav Lachman. Podobu mixéru připomínající kalich navrhl už v roce 1954 a stejný smysl pro tvar prosadil i u dalších hlineckých spotřebičů. Pestrých variant se navíc dochovalo míň než těch fádních, takže jejich cena roste rychleji.
Jeden podnik, fronty a kus prestiže
Drobné domácí spotřebiče vznikaly pro celou zemi prakticky na jednom místě, v podniku Elektro-Praga v Hlinsku, který později přijal značku ETA. V plánované ekonomice žádná konkurence neexistovala a lidé brali to, co zrovna dorazilo na pult.
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Mixér k tomu nepatřil k běžně dostupnému zboží, na některé kousky se čekalo. Kdo si ho obstaral, dával sousedům nenápadně najevo, že se ve shánění umí otáčet. Hlinecký závod přitom nebyl žádná malá dílna, na začátku šedesátých let v něm pracovalo bezmála tři tisíce lidí a jeho nabídka čítala kolem dvanácti druhů mixérů a kuchyňských strojků.
Stroj, co přežil svoje majitele
Dobové přístroje se stavěly natvrdo. Jednoduchá mechanika, motor s velkou rezervou a minimum elektroniky znamenaly, že se skoro nedaly rozbít. Když přece jen něco odešlo, opotřebovaná součástka se dala běžně vyměnit a stroj šlapal dál. Kusů, které slouží i po pěti dekádách, je proto dodnes spousta.
Dobové kuchyňské strojky se stavěly tak robustně, že mnohé slouží i po pěti desetiletích. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ukázkou téhle houževnatosti je robot ETA 022. Kromě mixování zvládal mletí masa i kávy, lisování ovoce, strouhání, hnětení těsta a šlehání, s dalším nástavcem si poradil třeba i s mákem. Vážil kolem šesti kilogramů, při chodu se pořádně ozýval a v těsné kuchyni zabral půl linky, přesto v mnoha domácnostech vydržel déle než jeho majitelé.
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V inzerátech na obyčejný funkční kus narazíte snadno a stojí většinou jen pár stovek. Starší Pragomix nebo běžný model ETA prodejci nabízejí i za tři sta až pět set korun, jak ukazují aktuální nabídky na bazarových serverech. Za kompletnější sestavu se všemi nástavci a v pěkném stavu si řeknou spíš o jeden až dva a půl tisíce.
Vysněných osm tisíc ale patří jen naprostým výjimkám. Musí jít o exemplář, který nikdy nikdo nepoužil, k tomu s originální krabicí a tištěným návodem.
Nejdřív se kupci dívají na výbavu. Přídavné nástavce se za desítky let rozkutálely po šuplících nebo rovnou zmizely, a tak sada, které nic nechybí, má navrch. Pak přijde na řadu kondice, pohon má jet svižně a bez připáleného zápachu a kryty by neměly být popraskané ani vyšisované od oken. Úplně nejvíc ale zaváží papírový obal. Ten po nákupu skoro každý vyhodil, takže se ho dochovalo míň než strojů samotných a u sběratele dokáže zvednout cenu klidně o polovinu.
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Zdroje: https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/ze-skicaku-do-obyvaku-aneb-jak-fenomen-eta-zmenil-ceskoslovenskou-domacnost, https://www.nespechej.cz/clanky/kuchynsky-robot-hyzdil-20260308-7261.html, https://www.eta.cz/historie/, https://www.fajntip.cz/clanky/za-husaka-byl-v-kazde-kuchyni-dnes-za-nej-sberatele-davaji-az-8-000-kc-20260629-10494.html, https://elektro.bazos.cz/inzeraty/retro-mixer/, https://www.tiscali.cz/kdo-mel-v-panelaku-tenhle-mixer-zavidel-mu-cely-vchod-dnes-za-nej-sberatele-daji-az-8-000-kc-726453