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Buchta křehká jako sněhová vločka politá šlehačkou vás vrátí ke starým rodinným moučníkům

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Vypadá nenápadně, ale na plechu mizí rychlostí blesku. Buchtu Sněhová vločka peču hlavně tehdy, když chci něco snadného ke kávě a nechce se mi vytahovat váhu - stačí hrnek, kokos na povrch a po upečení dvě šlehačky, které se vsáknou dovnitř a udělají z ní nečekaně jemný moučník.
Obrázek k receptu na Buchtu, křehkou jako sněhová vločka politá šlehačkou vás vrátí ke starým rodinným moučníkům

Obrázek k receptu na Buchtu, křehkou jako sněhová vločka politá šlehačkou vás vrátí ke starým rodinným moučníkům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Buchtu, křehkou jako sněhová vločka politá šlehačkou vás vrátí ke starým rodinným moučníkům
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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