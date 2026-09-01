Buchta křehká jako sněhová vločka politá šlehačkou vás vrátí ke starým rodinným moučníkům

Vypadá jako úplně obyčejná buchta na plech. Jenže stačí první sousto a je jasné, že tady ten dojem trochu klame. Hrnek, kokos navrch a po upečení dvě šlehačky nalité na ještě horký korpus. Nic složitého, žádná cukrářská práce. Smetana se vsákne dovnitř a z běžného těsta udělá měkký, jemný moučník, který zůstane vláčný i druhý den.
nahoře jen lehce zezlátne, uvnitř zůstane těsto Kokos měkké a smetana všechno spojí tak, že se řezy v puse skoro rozpadnou. Doma se tahle buchta peče hlavně na víkend. Když se má někdo stavit na kávu, případně ve chvíli, kdy je už po obědě předem jasné, že děti začnou slídit po něčem sladkém.
Princip je prostý, skoro až nenápadný. Buchta se peče krátce, přibližně
20 minut při 180 °C, a hned po vytažení z trouby se přelije smetanou. Ta nezůstane stát na povrchu, ale pomalu se natáhne do korpusu. Osvědčilo se mi nechat šlehačky v lednici až do poslední chvíle a nelít je na jedno místo. Lepší je obejít celou plochu, klidně pomalu a nadvakrát. Suchý roh pak většinou nehrozí. Kokos se smetanou promění obyčejnou buchtu v domácí jistotu
Sněhová vločka patří k těm jednoduchým hrnkovým moučníkům, které v rodinách přežívají roky hlavně proto, že s nimi není zbytečná práce. Nic se složitě neváží, těsto je hotové během pár minut a suroviny člověk často najde doma i bez plánování. Recept na jemnou domácí buchtu zvanou „sněhová vločka“
Doba přípravy: 15 minut Délka pečení v troubě: 20 minut Počet porcí: 16 až 20 kousků Ingredience pro přípravu 3 vejce 1/2 hrnku moučkového cukru 1/2 hrnku rozpuštěného másla 1 a 1/2 hrnku mléka 2 a 1/2 hrnku polohrubé mouky 1 balíček prášku do pečiva 1/2 hrnku strouhaného kokosu 2 až 3 lžíce cukru krupice 2 kelímky smetany ke šlehání 1 až 2 lžíce moučkového cukru na posypání Postup přípravy jednoduché buchty prolité šlehačkou
1. Nachystejte si
vyšší plech a vyložte ho pečicím papírem. Troubu předehřejte na 180 °C. U téhle buchty je dobré mít všechno po ruce, protože těsto je hotové opravdu rychle.
2. Do mísy rozklepněte
vejce, přisypte moučkový cukr a vyšlehejte do světlejší pěny. Nemusí z toho být dokonale nadýchaný základ jako na dort, stačí, když směs zesvětlá a trochu nabere objem.
3. Přidejte
rozpuštěné máslo a potom mléko. Krátce promíchejte. Máslo má být jen vlažné, ne horké, aby se vejce v míse nezačala srážet.
4. V jiné misce promíchejte
polohrubou mouku s práškem do pečiva. Suchou směs postupně přisypávejte do tekutého základu a zlehka zašlehejte. Těsto bude hladké a spíš řidší, tak to má být.
5. Hotové
těsto nalijte na plech a stěrkou ho roztáhněte až ke krajům. Vrstva nemá být nijak vysoká. Sněhová vločka chutná nejlépe nižší, měkká a dobře nasáklá.
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6. V malé misce smíchejte
strouhaný kokos s cukrem krupice. Směsí posypte celý povrch těsta, pokud možno rovnoměrně. Cukr pomůže tomu, aby kokos při pečení jen lehce chytil zlatou barvu.
7. Plech dejte do trouby a pečte asi
20 minut při 180 °C. Ke konci už se od trouby raději moc nevzdalujte. Kokos dokáže ztmavnout překvapivě rychle. Povrch má být světle zlatý, ne hnědý.
8. Upečenou buchtu vytáhněte z trouby a ještě horkou ji pomalu přelijte
2 kelímky smetany ke šlehání. Smetanu lijte po celé ploše, klidně na vícekrát. Korpus ji bude postupně vsakovat.
9. Buchtu nechte úplně vychladnout. Teprve potom ji lehce poprašte
moučkovým cukrem. Studená se krájí podstatně lépe a jednotlivé řezy se tolik netrhají. Foto: Cooky.cz, Buchtu necháme vychladnout, posypeme moučkovým cukrem a krájíme na řezy.
10. Podávejte ke
kávě nebo k odpolednímu čaji. Pokud něco zůstane, uložte buchtu do chladu, nejlépe přikrytou, a spotřebujte ji do 2 dnů. Druhý den bývá ještě vláčnější. Rady redakce ke sněhové vločce Pokud chcete méně sladkou chuť, dejte do kokosové směsi jen 1 lžíci cukru krupice a zbytek sladkosti nechte až na závěrečné pocukrování. Když povrch při pečení tmavne rychleji, ale střed ještě není dopečený, položte přes buchtu volně kus pečicího papíru. Krájejte až po úplném vychladnutí. Teplá buchta je velmi měkká a snadno se láme. Na svátečnější verzi můžete mezi těsto a kokos rozložit pár plátků jahod. Moučník pak bude ještě šťavnatější. Jestli chcete výraznější kokosovou chuť, nahraďte část mléka kokosovým nápojem. Není to nutné, základní verze funguje velmi dobře i bez toho, ale v létě dostane buchta trochu jiný nádech. A jedna praktická drobnost: moučkový cukr sypte až těsně před podáváním. Na vlhkém povrchu rychle mizí.
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