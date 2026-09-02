Nadýchané kokosové řezy, které nejsou jen retro vzpomínka, ale pořád skvělý moučník

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Nadýchané kokosové řezy, které nejsou jen retro vzpomínka, ale pořád skvělý moučníkPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Kokosové řezy jsou přesně ten moučník, který si člověk pamatuje z plechu na rodinné oslavy i z víkendového pečení doma. Není to žádná moderní frajeřina do skleničky, ale poctivý řez s marmeládou, krémem a kokosem navrch. A právě v tom je jeho síla: suroviny běžné, postup normální a výsledek, který nezmizí z talíře poslední.
Fotografie ke kokosovým řezům
Zdroj: Foto: Cooky.cz, Kokosové řezy nejsou jen retro vzpomínka: Nadýchaný moučník, který voní po neděli a mizí rychleji než káva
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