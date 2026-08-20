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Kvíz o českých jídlech: Podle popisu je poznají jen ti, kteří naši klasiku opravdu milují

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Svíčková se smetanou, bramborový knedlík, řízek v trojobalu – tato jídla zná každý. Ale poznáte je jen podle pár vět popisu, bez fotky a bez nápovědy? Přesně to po vás chce tento kvíz.
Fotografie bramboračky

Fotografie bramboračky

Zdroj: Fotografie: Matěj Baťha / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0, bramboračka
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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