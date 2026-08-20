Kvíz o českých jídlech: Podle popisu je poznají jen ti, kteří naši klasiku opravdu milují

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Kvíz o českých jídlech: Podle popisu je poznají jen ti, kteří naši klasiku opravdu milujíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Svíčková se smetanou, bramborový knedlík, řízek v trojobalu – tato jídla zná každý. Ale poznáte je jen podle pár vět popisu, bez fotky a bez nápovědy? Přesně to po vás chce tento kvíz.
Fotografie bramboračky
Zdroj: Fotografie: Matěj Baťha / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0, bramboračka
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