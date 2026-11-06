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Klaus, Zeman, Babiš? Zapomeňte. Nejbohatší důchodce v Česku je Vladimír Špidla

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Jméno Vladimíra Špidly se znovu vrací do debat o nejvyšších důchodech v zemi. Nejde přitom jen o částku, ale i o to, jak snadno se z podobných příběhů stává politická zkratka.
Fotografie Vladimíra Špidly

Fotografie Vladimíra Špidly

Zdroj: Foto: se souhlasem České televize, Vladimír Špidla
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 04:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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