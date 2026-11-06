Klaus, Zeman, Babiš? Zapomeňte. Nejbohatší důchodce v Česku je Vladimír Špidla

Zatímco většina českých seniorů počítá každou korunu, bývalý premiér Vladimír Špidla může mít o starost méně. Jeho měsíční příjmy dosahují částek, o kterých se ostatním důchodcům ani nesní.
Václav Klaus, Miloš Zeman i Andrej Babiš mají jedno společné. Všichni byli českými premiéry, Klaus se Zemanem navíc strávili deset let v nejvyšší ústavní funkci jako prezidenti republiky. A ačkoliv nerozporujeme, že Andrej Babiš patří k nejbohatším Čechům, pokud se podíváme, kolik mu každý měsíc chodí na účet v podobě starobního důchodu, je on vedle Vladimíra Špidly jen chudým příbuzným. Jak je to možné? Bývalý předseda vlády totiž kromě české politiky udělal také kariéru v Bruselu. A právě ta mu zajistila mimořádně štědré důchodové zabezpečení. Naše redakce In-Lifestyle se podívala, z čeho se jeho příjmy ve stáří skládají a na kolik si může přijít.
Z premiéra eurokomisařem. Brusel mu zajistil doživotní rentu
Vladimír Špidla se narodil v roce 1951 a premiérský post zastával od července 2002 do srpna 2004. Jeho politická kariéra ale následně zamířila ještě výš. V listopadu 2004 se stal evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. V Evropské komisi působil až do února 2010, tedy více než pět let. A právě toto angažmá se mu dnes výrazně vyplácí. Bývalí eurokomisaři totiž mají nárok na doživotní penzi, jejíž výše se odvíjí od posledního základního platu a délky působení ve funkci.
Za každý celý rok jim náleží 4,275 procenta základního platu, poměrná část se počítá také za dokončené měsíce. V případě Špidly se tak dostáváme přibližně na 22 procent tehdejšího platu eurokomisaře. Už v roce 2009 přitom média jeho budoucí bruselskou penzi odhadovala na 106 až 110 tisíc korun měsíčně.
„Ty peníze dostáváte za to, že nemůžete prakticky nic dělat. Komisaři získají znalost, která je mimořádně významná, a komise se snaží vytvořit podmínky, aby je nic nenutilo k tomu tuto znalost zneužít. Chtějí zajistit, aby svou odbornost používali ve prospěch veřejného blaha,“ obhajoval Špidla systém bruselských penzí pro iDnes.
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Bruselské penze rovněž podléhají valorizaci a to už jsme někde jinde
Tehdy však šlo ještě o částku před budoucími valorizacemi. Evropské důchody se totiž pravidelně upravují podle vývoje platů a životních nákladů. Pokud tedy zohledníme následný vývoj evropského odměňování, můžeme současnou bruselskou rentu Vladimíra Špidly orientačně odhadovat na 150 až 160 tisíc korun měsíčně. K tomu je třeba připočítat ještě český starobní důchod. Špidla má za sebou dlouhá léta pracovního života v České republice. Než vstoupil do vrcholné politiky, pracoval například jako archeolog, dělník na pile nebo zaměstnanec mlékárny. Později zastával také funkce poslance, ministra práce a sociálních věcí a předsedy vlády.
Foto: Pixabay, peníze
Samotná premiérská funkce mu žádný zvláštní důchodový bonus nezajišťuje. Na rozdíl od bývalých prezidentů, kteří mají ze zákona nárok na doživotní rentu ve výši 50 000 Kč měsíčně. Ani to však Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi nemůže stačit na překonání příjmů, které v důchodu pobírá Vladimír Špidla. A ačkoliv přesnou částku neznáme, můžeme odhadovat, že pokud k valorizované bruselské penzi připočítáme ještě český starobní důchod, můžeme se dostat na částku kolem 180 tisíc korun měsíčně. Působení v Evropské komisi tak Vladimíru Špidlovi zajistilo důchodové zabezpečení, o kterém si většina českých seniorů může nechat jen zdát. Jeho případ ukazuje, že někdy může být pro budoucí penzi mnohem důležitější jedna kapitola kariéry v zahraničí než dlouhá léta strávená v domácí politice.
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Klaus, Zeman, Babiš? Zapomeňte. Nejbohatší důchodce v Česku je Vladimír Špidla byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.