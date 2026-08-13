Kina v devadesátkách kolabovala. Dnes ve 20:15 vytáhne Prima obří trhák

Čtvrtek večer. Unavení po pracovním týdnu, toužíte po úplném vypnutí mozku a zároveň po adrenalinu, který vás vytrhne z letargie. Co kdyby vám někdo nabídl podívanou, kde se rozpočet vyšplhal na astronomické částky, kde exploduje Bílý dům a kde Will Smith zachraňuje celou planetu? Zní to jako dokonalý plán na dnešní večer, že? Jenže ještě nevíte, o jaký titul jde.
Tahle sci-fi jízda se rodila v bolestech. Tvůrci čelili tlaku studia, které jim vnucovalo jiný název. Armáda jim v poslední chvíli zrušila podporu kvůli jedné tajné základně. A přesto z toho vznikl film, který vydělal jedenáctinásobek rozpočtu a dodnes patří mezi nesmrtelné klasiky žánru.
Když Pentagon řekne ne a studio chce jiný název
Napětí, které by se dalo krájet. Patnáct obřích lodí visících nad bezbrannými městy. Režisér Roland Emmerich dostal během propagace svého předchozího úspěšného snímku z roku 1994 zdánlivě jednoduchou otázku: Co by dělal, kdyby na Zemi skutečně přiletěli mimozemšťané? V hlavě se mu okamžitě zrodil obraz invaze, která lidstvo postaví na kolena.
Cesta na stříbrné plátno však byla dlážděna nečekanými překážkami. Tvůrci původně počítali s plnou podporou americké armády, která měla zapůjčit nejmodernější vojenskou techniku. Pentagon však na poslední chvíli spolupráci zcela zrušil. Důvodem byl nekompromisní postoj autorů, kteří odmítli ze scénáře vyškrtnout zmínky o legendární a přísně utajované základně Oblast 51.
Vláda tehdy existenci tohoto místa oficiálně popírala a armádní představitelé s tím zkrátka nesouhlasili. Další tvrdý střet nastal přímo ve vedení studia. Producenti nevěřili původnímu konceptu a pokoušeli se prosadit zásadní změny. Dokonce se rozhořel ostrý boj o samotný název filmu. Studio chtělo projekt za každou cenu přejmenovat na ponurý ‚Soudný den‚.
Will Smith, Jeff Goldblum a prezident
Tímto přelomovým snímkem nebyl žádný jiný film než Den nezávislosti z roku 1996. Hlavní role v tomto epickém boji o přežití ztvárnili Will Smith, Jeff Goldblum a Bill Pullman. Právě Pullmanův legendární vlastenecký projev v roli prezidenta Whitmora, zakončený burcujícími slovy o oslavě Dne nezávislosti, nakonec studio přesvědčil, aby od změny názvu definitivně ustoupilo.
Obsazení role amerického prezidenta přitom provázely obrovské zákulisní neshody. Scénář byl totiž původně napsaný přímo na tělo Kevinu Spaceymu. Studio Fox ho však odmítlo obsadit s tvrdým verdiktem, že nemá dostatečný hvězdný potenciál pro takto masivní blockbuster.
Role tak nakonec připadla Pullmanovi, který do ní vtiskl nezapomenutelné charisma odhodlaného vůdce. Spolu s ním se do boje proti mimozemské hrozbě vydává odvážný pilot v podání Willa Smithe a geniální vědec, kterého mistrně zahrál Jeff Goldblum. Právě tato trojice vytvořila chemii, která funguje dodnes.
Bílý dům opravdu vybuchl. Bez počítačů
Diváci po celém světě byli ohromeni vizuální stránkou, která přinesla hmatatelnou destrukci nevídaných rozměrů. Snímek po zásluze získal Oscara za nejlepší vizuální efekty. Fascinující je, že většina ikonických scén ničení, včetně slavné exploze Bílého domu, nevznikla v počítačích. Tvůrci se spolehli na detailní fyzické miniatury a skutečnou pyrotechniku.
Tato poctivá filmařina dodala scénám mimořádnou realističnost, kterou moderní digitální triky jen stěží napodobují. Když dnes vidíte tu ikonickou vlnu ničící Washington, sledujete skutečnou explozi pečlivě vyrobených modelů. Žádné zelené plátno, žádné renderování. Jen precizní řemeslo a odvaha riskovat.
Finanční úspěch tohoto sci-fi spektáklu dodnes slouží jako učebnicový příklad efektivního plánování. Původní film s rozpočtem 75 milionů USD dokázal celosvětově vydělat astronomických 817,4 milionu USD. To představuje téměř jedenáctinásobek původní investice. Pro srovnání, moderní pokračování z roku 2016 s rozpočtem 165 milionů USD utržilo celosvětově pouze 389,6 milionu USD, pouhý 2,3násobek rozpočtu.
Pokud si chcete tento nestárnoucí klenot světové kinematografie připomenout a znovu prožít mrazivé napětí i triumfální vítězství lidstva, máte jedinečnou příležitost. Nenechte si ujít velkolepou bitvu o osud naší planety. Připravte se na večer, kdy se lidstvo odmítlo vzdát bez boje.
Nalaďte si stanici Prima ve čtvrtek 13. srpna 2026 ve 20:15. A teď nám řekněte: Pamatujete si, kde jste byli, když jste poprvé viděli tu explozi Bílého domu?
Zdroje článku: whatculture.com, cool.iprima.cz, kinobox.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá