Retro smartphone s fyzickou QWERTY klávesnicí v roce 2026. Vypadá jako BlackBerry, ale běží na Androidu

Nejde o návrat značky BlackBerry. Clicks Communicator je úplně nový telefon od společnosti Clicks, která si blackberrovské DNA vypůjčila záměrně: portrétní tělo s rozměry 130,5 × 78,63 × 12 mm, hmotnost 170 gramů, pevná QWERTY klávesnice pod 4,03″ AMOLED displejem a celá filozofie „nejdřív zprávy, pak feed“. Jenže pod kapotou běží Android s plným přístupem do Google Play, čipset MediaTek Dimensity 8300 a 5G konektivita. Retro je způsob, jakým se telefon drží a ovládá, ne technologii uvnitř. Communicator byl poprvé veřejně ukázán novinářům na CES v lednu 2026, rezervace běží za 499 dolarů (v přepočtu zhruba 10 600 Kč) a expedice je plánovaná na poslední čtvrtletí roku.
Klávesnice není jen ozdobou
Největší otázka u každého QWERTY telefonu v roce 2026 zní jednoduše: proč? Clicks na ni odpovídá celým ovládacím konceptem. Klávesnice je dotyková, dá se po ní posouvat jako po trackpadu, mezerník ukrývá čtečku otisků prstů a každé tlačítko lze naprogramovat jako zkratku k aplikaci nebo akci. Displej tak zůstává celý pro obsah, žádná virtuální klávesnice ho nepůlí.
K tomu přidává signalizační LED na horní hraně, centrum zpráv pro jejich třídění a fyzické klávesové zkratky ve stylu, jaký si pamatují majitelé starých Bold nebo Curve.
TechCrunch po vyzkoušení prototypu na CES napsal, že klávesy působily dobře a výrobce ještě dolaďoval míru „klikavosti“ tisku. Finální verze zatím nebyla dlouhodobě testována, ale funkční logika je jasná: tohle není nostalgická skořápka, ale rozhraní, které nabízí nový způsob práce se softwarem. Co je uvnitř a co z toho plyne
Specifikace Communicatoru odpovídají solidní střední třídě s několika překvapeními:
Displej: 4,03″ AMOLED, rozlišení 1080 × 1200 px Procesor: MediaTek Dimensity 8300 Úložiště: 256 GB + microSD až 2 TB Baterie: 4 450 mAh (silicon-carbon), Qi2 bezdrátové nabíjení, USB-C Fotoaparát: 50 Mpx zadní s OIS, 24 Mpx přední Konektivita: 5G, nanoSIM + eSIM, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth Bonusy: 3,5mm jack, výměnné zadní kryty, signalizační LED
Za necelých jedenáct tisíc korun nejde o telefon, který vyhraje srovnání výkon/cena s běžnými dotykovými modely. Příplatek platí za malosériový hardware, integrovanou klávesnici a neobvyklý formát. Clicks sám přiznává, že Communicator může fungovat jako hlavní telefon, ale zároveň ho prezentuje jako „komunikačního společníka“ k iPhonu nebo Pixelu.
Drobný zádrhel: na
oficiálním webu Clicks se v přehledu specifikací objevuje Android 17, zatímco FAQ uvádí start na Androidu 16 s podporou minimálně do Androidu 20. Která verze bude ve finálním balení, zatím není jasné. Kliknutí vs. konkurence: kdo ještě staví QWERTY
Communicator není jediný QWERTY Android na trhu, ale je asi nejambicióznější. Srovnání s dalšími modely ukazuje, jak odlišné přístupy k fyzické klávesnici dnes existují:
Model Clicks Communicator Unihertz Titan 2 F(x)tec Pro1 Displej 4,03″ AMOLED, portrét 4,5″ čtvercový 5,99″ slider, na šířku Hmotnost 170 g 235 g 243 g Čipset Dimensity 8300 Dimensity 7300 Snapdragon 835 Baterie 4 450 mAh 5 050 mAh 3 200 mAh Klávesnice Pevná přední, dotyková Pevná přední Vysouvací na šířku Systém Android (16/17) Android Android 9
Unihertz Titan 2 je těžší a větší, inspirovaný spíš BlackBerry Passport než klasickým Bold. F(x)tec Pro1 je pak úplně jiná kategorie: vysouvací klávesnice na boku, velký displej a výrazně starší platforma. Communicator je z trojice jediný, který blackberrovský portrétní formát přenáší do roku 2026 s moderním čipem a softwarem.
Vedle nich existuje ještě čínská Zinwa s retrofitovaným Q25 na Androidu 14. Fyzická klávesnice tedy v roce 2026 není mrtvá kategorie, je to úzký, ale živý segment.
Dostupnost v Česku a pro koho to dává smysl
Česká republika figuruje v oficiálním seznamu zemí, kam Clicks Communicator posílá. Distributor na českém trhu zatím oznámený není, takže jde o přímou objednávku ze zahraničí od výrobce. K ceně 499 dolarů (cca 10 600 Kč) je potřeba připočítat případné poštovné a celní poplatky. Výrobce nabízí i nižší zálohu 199 dolarů s doplatkem před expedicí.
Hardwarové rozložení klávesnice je dostupné v QWERTY, AZERTY, QWERTZ, korejské a arabské variantě. České rozložení z oficiálních materiálů výrobce nevyplývá. QWERTZ varianta je nejbližší, ale plná podpora české diakritiky přímo na fyzických klávesách potvrzená zatím není.
Komu Communicator dává smysl? Lidem, kteří z telefonu primárně píšou (e-maily, chaty, poznámky) a chtějí hmatovou odezvu bez ztráty poloviny displeje. Nostalgikům BlackBerry, kteří nechtějí obětovat moderní aplikace. A také uživatelům, jejichž pracovní postup stojí hlavně na textu a zkratkách. Naopak: kdo hledá velký displej na video, špičkový fotoaparát nebo nejlepší poměr výkonu k ceně, ten tady nenajde, co potřebuje.
Clicks Communicator je telefon, který si svou úzkou cílovou skupinu přizná, a právě proto funguje. V éře šestipalcových displejů optimalizovaných na nekonečné posouvání nabízí 4″ obrazovku a klávesnici, na kterou se dá skutečně psát. Není to pro každého. Ale pro ty správné ruce je to v roce 2026 nejzajímavější telefon, který nemá v názvu Samsung, Apple ani Google.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman