Smrtonosná zbraň 5 má nejlepší scénář série. Mel Gibson odhalil paralely s jeho brutálním kouskem

Sedmdesátiletý Gibson dělá všechno pro to, aby po necelých dvou dekádách v ústraní ještě nadělal v Hollywoodu pořádný rozruch. Australský herec a režisér natáčí epické pokračování svého nezávislého hitu Umučení Krista, který roku 2004 šokoval celý svět, a nevzdává se ani dalšího opožděného sequelu. Smrtonosná zbraň přicházela do kin pravidelně od roku 1987, kdy detektiv Murtaugh poprvé utrousil, že je na to už moc starej, když musel snášet psychopatické výstřelky deprimovaného mladíka Riggse. Esenciální buddy-crime komedie z pera Shanea Blacka rozkvetla do tetralogie, s níž se publikum rozloučilo roku 1998.
Richard Donner, režisér Supermana nebo Rošťáků, ale své stárnoucí dítě nechtěl pustit do světa. Dle Gibsona, jenž o stále připravované pětce hovořil na fanouškovské akci Fan Expo Boston, ostatně pochopil, s čím zachází. „Tak nějak věděl, co má v rukou, a Shane Black napsal dobrý scénář. Bylo to trefné pro svou dobu, víte, byla to osmdesátá léta. Ve filmech jsme byli zvyklí na drsné chlapy, kteří měli všechno pod kontrolou, ale v mnoha ohledech působili tvrdě a jednorozměrně. Tohle bylo lepší, protože oba hlavní protagonisté byli svým způsobem zranitelní. Jeden byl blázen a druhý měl strach. Příběh šel trochu víc do hloubky než obvyklý akční film.“
Série zpočátku vynikla harmonickým skloubením situačního humoru, akce a investigativního thrilleru, třetí a čtvrtý díl už přitlačily na komice a vzájemném hašteření postav, mezi něž přibyl také užvaněný Leo Getz v podání Joea Pesciho. „Každý díl měl něco do sebe, ale jak říkáte, postupem času se z toho často hodně vytratí,“ soudí Gibson. „A Donner ještě v devadesáti letech pracoval na pátém dílu, jenže zemřel uprostřed práce. Tak jsem se sešel se scenáristou a dokončili jsme ho s myšlenkou: ‚Co by udělal Donner?‘ Přesně nad tím jsme v místnosti přemýšleli a myslím, že ten pátý scénář je lepší než všechny předchozí,“ nepochybuje filmař, jenž zatím neměl možnost scénář realizovat. „Jenže uvízl v jakémsi produkčním filmovém pekle, z něhož ho nedokážeme dostat, aby se mohl snímek natočit.“
Studio Warner Bros. zřejmě s výrobou otálí, i když legacy sequely jsou v kurzu a v posledních letech se skvěle daří například Mizerům. Jenže tady se jedná o podstatně starší pardály a Dannymu Gloverovi byl nedávno diagnostikován Alzheimer. Právě neúprosný věk přitom Gibson do scénáře zapracoval a zápletku i styl akce mu přizpůsobil. „Na předchozí díly navazuje jen minimálně; je to příběh, který stojí úplně sám o sobě. Postavy jsou poměrně odlišné. Jsou starší. Jeden je v důchodu, druhý pracuje za stolem. Přibral až příliš mnoho na váze a film je mnohem méně technologický. Nejde do velkých explozí a podobných věcí. Přesto si zachovává energii a podle mě i tah velkého akčního filmu.“ Gibson konkrétně zmínil jeden svůj dřívější počin, který byl od technologií logicky zcela oproštěný. „Vezměte si třeba Apocalypto. Je to honička v poklusu, že ano? Ale natočená tak, jako by šlo o automobilovou honičku. I tady tedy zůstávají všechny prvky známé z předchozích snímků, jen to není zdaleka tak komplikované. Větší důraz se klade na samotné postavy a jejich vztahy.“
Tvůrce Statečného srdce či Hacksaw Ridge by si tedy měl odpustit své formální manýry a dát velmi osobní sbohem oblíbeným postavám, které už jsou příliš staré i na pochůzkáře. Musí se ale spoléhat na to, že případné začlenění Warner Bros. pod kupující Paramount, kde mimo jiné oživují Křižovatku smrti, dá na papíře připravenému projektu zelenou. Richard Donner nás přece jen opustil už před pěti lety a čas nečeká na nikoho.
Všechny čtyři díly filmové Smrtonosné zbraně si můžete za příplatek pustit na službách Prime Video a Apple TV. Jaký snímek z nich máte nejraději?
Zdroj: Movieweb