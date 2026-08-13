Macinka píše SMS po půlnoci v alkoholickém amoku, řekl Zdechovský. Ministr ho nazval nejzbytečnějším politikem všech dob

Diskuzní televizní pořady jsou často poměrně kontroverzní. Nejnověji Tomáš Zdechovský ve vysílání tvrdil, že Petr Macinka posílá politikům zprávy po půlnoci „v alkoholickém amoku“. Ministr reagoval na sociálních sítích po svém,
europoslance označil za „nejzbytečnějšího politika všech dob“. Tenhle vzorec českou politiku provází od ledna, kdy šéf Motoristů poslala SMS prezidentovu poradci a hrozil „spálením mostů“. Hrad se obrátil na policii, ale ta věc pak odložila. Politický konflikt ale žije dál a s každým dalším kolem nabírá na intenzitě, zatímco důkazní standard klesá. Stará kauza, nový kabát
Všechno odstartovalo v lednu, kdy se na veřejnost dostaly konkrétní formulace Macinkových zpráv směřovaných na Pražský hrad. Ministr v nich reagoval na nejmenování Filipa Turka do funkce ministra životního prostředí a prezidentovu poradci psal i o tom, že je připraven „spálit mosty“.
Hrad zprávy označil za pokus o vydírání a podal podnět policii. Ta prověřování odložila, k trestněprávnímu postihu nedošlo. Právní rovina tím zeslábla, ale politická a reputační válka pokračovala bez přestávky. Zdroj fotografie: Nextfoto
Zdechovský už tehdy volil tvrdý slovník: Macinka si prý „hraje na siláka jen mezi kamarády“ a kauzu by měla řešit i Evropa. V jiném vystoupení europoslanec
označil ministrovy výroky o Ukrajině za „hloupé plácání nesmyslů“. Nejnovější srpnová epizoda je tedy pokračováním, ne začátkem. Zásadní rozdíl je v tom, co za ní stojí: v lednu existovaly veřejně citované zprávy s konkrétním obsahem. K aktuálnímu obvinění o nočních SMS „v alkoholickém amoku“ nebyla veřejně předložena žádná nová zpráva, screenshot ani jiný přímý důkaz. Konflikt, který přerostl dvě jména
Hádka Macinky se Zdechovským je jen viditelná špička většího ledovce. Pod ní leží
sedm měsíců narůstajícího napětí mezi vládou Andreje Babiše a Pražským hradem: Leden – prezident Petr Pavel odmítl jmenovat Turka ministrem, Macinka reagoval SMS kauzou. Konec – Pavel pozval Babiše na mimořádné jednání na Hrad. Premiér veřejně mluvil o potřebě zklidnění a odmítal „zákopovou válku“. Jaro – zrušené schůzky ústavních činitelů, komunikace se zúžila prakticky jen na přímou osu Pavel–Babiš. Červenec – spor o vedení delegace na summit NATO, exministři zahraničí Lipavský, Svoboda i Zaorálek varovali před „rozkladem české zahraniční politiky“. 29. července – Macinka sám zveřejnil Pavlovu SMS a tvrdil, že prezident lže o okolnostech Turkova nejmenování.
Čtyři dny nato přišla nedělní přestřelka se Zdechovským. Ne náhodou: ministr zahraničí si z konfliktu s Hradem udělal permanentní politický nástroj a každou novou eskalaci přetavuje do mobilizačního obsahu na sociálních sítích.
Co to znamená pro českou zahraniční politiku
Jan Lipavský pro
CNN Prima NEWS mluvil o „totálním marasmu“ a reputační škodě. Problém není jen v tom, kdo koho urazil. Jde o to, kdo mluví za stát a s jakým mandátem. Když ministr zahraničí vede veřejnou válku s prezidentem a zároveň reaguje na europoslance nálepkou „nejzbytečnější politik všech dob“, zahraniční partneři těžko rozlišují, kde končí vnitropolitický boj a kde začíná zahraniční politika. Macinkovu pozici přitom reálně ohrožuje jediný člověk, Andrej Babiš. Premiér dosud volil cestu veřejného mírnění, ne personálního řezu.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Lucie Plíhalová