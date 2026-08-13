Pavla Tomicová před a po dechberoucí proměně: Herečka zhubla více než 35 kg a prozradila, jak to dokázala

Pavla Tomicová dnes vypadá výrazně jinak než před několika lety. Zhubla desítky kilogramů, změnila jídelníček a proměna se výrazně propsala i do jejího vzhledu.
Pavla Tomicová za poslední roky prošla proměnou, které si nelze nevšimnout. Herečka, dlouho spojovaná spíš s civilním vzhledem, pohodlným oblečením a obrazem přirozené ženy odvedle, se na červeném koberci v Karlových Varech objevila ve stříbrné róbě. Fotografové pak od ní skoro neodlepili objektivy. Na In-Lifestyle připomínáme, že v pozadí je velká životní změna, víc než třicet shozených kilogramů a také konkrétní způsob stravování.
Třicet kilo dolů: Co se ve skutečnosti mění, když člověk takto zhubne
Shodit třicet kilogramů není jen číslo na váze. Při podobném úbytku se mění zátěž kloubů, krevní tlak, hladina cholesterolu i to, jak člověk působí na první pohled. A někdy dost výrazně. Tuková tkáň v obličeji se přerozdělí, víc vyniknou lícní kosti a oči mohou působit otevřeněji. Přesně to je na fotografiích Pavly Tomicové z poslední doby vidět.
Jenže taková změna má i své limity. Rychlé hubnutí – tedy více než půl kilogramu týdně po delší dobu – může přinést ztrátu svalové hmoty, nedostatek vitamínů nebo ochabnutí pokožky. Odborníci na výživu z
Healthline proto opakovaně upozorňují, že tempo a způsob jsou stejně důležité jako samotný výsledek. Tomicová podle vlastních slov sázela na postupnou úpravu jídelníčku, ne na drastické diety. A právě to se jeví jako důvod, proč si štíhlejší postavu dokázala udržet dlouhodobě.
Jak dnes žije Pavel Poulíček: Po letech mimo obrazovku řídí miliardový byznys podnikatele Petra Dědka Jak se herečce podařilo zhubnout
V roce 2018 zhubla přibližně 25 kg. Tehdy po zdravotních potížích změnila svůj režim a především začala jíst pravidelně. Sama zdůrazňovala, že předtím měla tendenci přes den téměř nejíst a večer se přejídat. Později, kolem roku 2022, zhubla celkem asi 35 kg. Pro
eXtra.cz uvedla, že začala hubnout postupně už předtím a následně se úbytek váhy zrychlil. Jako hlavní princip opakovaně zmiňovala správnou a pravidelnou stravu. Částečně za tím stál i rozpad manželství po 19 letech, který pro ni byl těžký. Foto: Nextfoto, Pavla Tomicová na slavnostním uvedení filmu Chica Checa na KVIFF v roce 2026
Zajímavé je, že Tomicová se zároveň distancovala od reklam na přípravky na hubnutí, které zneužívaly její jméno. Přes
Facebook tehdy uvedla, že na hubnutí žádné přípravky neužívala. Takže pokud hledáte její „recept“, podle jejích veřejných vyjádření byl poměrně jednoduchý: pravidelně jíst, upravit jídelní režim a nehladovět. Nešlo podle ní o konkrétní pilulky nebo jednu speciální dietu.
Na proměně Tomicové není nejzajímavější jen to, jak působila ve stříbrné róbě na červeném koberci, i když i to samo o sobě stálo za povšimnutí. Podstatnější je, že herečka otevřeně mluvila o svém přístupu a nedělala z toho žádný zázrak ani neužívala záhadný přípravek. Šlo o změnu běžných návyků. A to je informace, která má reálný dosah.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek
Pavla Tomicová před a po dechberoucí proměně: Herečka zhubla více než 35 kg a to zdravým způsobem byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.