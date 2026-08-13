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Show Jana Krause se vrací na obrazovky. Diváci se opět mohou těšit na zajímavý výběr hostů

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Televizní obrazovky se připravují na start dalších premiérových dílů pořadu Show Jana Krause. Královský formát nabídne velmi překvapivou skladbu zvaných hostů.
Show Jana Krause se vrací na obrazovky

Show Jana Krause se vrací na obrazovky

Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
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