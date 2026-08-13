Show Jana Krause se vrací na obrazovky. Diváci se opět mohou těšit na zajímavý výběr hostů

Show Jana Krause se vrací na obrazovky, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause se vrací na obrazovky, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause se vrací na obrazovky, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause se vrací na obrazovky, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause se vrací na obrazovky, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause se vrací na obrazovky, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause se vrací na obrazovky, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause se vrací na obrazovky, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause se vrací na obrazovky, FOTO: Distr. FTV Prima Show Jana Krause se vrací na obrazovky, FOTO: Distr. FTV Prima
Televizní podzim ohlašuje návrat tradičních formátů a na obrazovky míří další premiérové díly zavedené talk show. Jan Kraus se na konci prázdnin znovu usadí do svého pověstného křesla. Oblíbený televizní formát nabídne opět velmi pestrou směsici hostů z nejrůznějších sfér. Diváci se opět dočkají úterních večerů plných neformálních rozhovorů. Kouzlo kontrastních setkání
Koncept pořadu
Show Jana Krause dlouhodobě staví na promyšleném kontrastu zvaných osobností. Během jednoho natáčení se před kamerou běžně potkávají vlivní lidé s naprosto neznámými nebo dokonce bizarními hosty. Vedle prezidenta či ministra často usedá po*noherečka, případně rovnou člověk bez domova.
Rozhovory dávají velký prostor také špičkovým lékařům, objevitelům z řad vědců a sportovním hrdinům. Obě sousední země nabízí podle tvůrců ohromné množství zajímavých lidí, kteří si pozornost veřejnosti rozhodně zaslouží.
Vyhledávání výjimečných osudů
Formát late night show funguje ve světovém televizním prostoru dlouhé desítky let a stále neztrácí své původní kouzlo. Výběr hostů má na starosti kreativní producentka Simona Matásková.
„Snažíme se a baví nás hledat hosty něčím výjimečné, takové, které vás překvapí, dojmou, na které v jiných pořadech není místo,“ uvedla v rozhovoru pro FTV Prima. V České republice je podle jejích slov podobných osobností velká spousta. Tým z připravovaného výběru pociťuje obrovské nadšení a věří v podobnou reakci u televizního publika. Předstih na internetové platformě
Spolupráce s hlavním moderátorem běží i po letech na výbornou. Producentka si hodně pochvaluje schopnost bavit celý štáb. Matásková otevřeně přiznala, že ji dokáže Kraus i po takové době neustále a upřímně rozesmát.
Premiérové vysílání odstartuje 25. srpna ve večerních hodinách na obrazovkách televize Prima. Fanoušci naleznou první epizodu v ten samý den také na internetové platformě prima+. Další díly s překvapivými setkáními poběží na platformě vždy v exkluzivním předstihu.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( zeny.iprima).