Rentgen ukazoval neznámý předmět ve střevech. Při operaci na lékaře vyskočilo něco odporného

Podivné obtíže bez jasné diagnózy
První rentgenové snímky odhalily neprůchodnost střev, což vysvětlovalo pacientčiny potíže. Jenže co přesně blokuje průchod potravy, zůstávalo záhadou. Teprve když lékaři nasadili detailnější zobrazovací metodu – počítačovou tomografii – ukázalo se, že v zažívacím traktu ženy uvízl pevný objekt neznámého původu.
Takové nálezy bývají v lékařské praxi vzácné, ale ne zcela výjimečné. Lidské tělo někdy vytváří bezoáry – shluky nestrávených zbytků potravy, vlasů nebo rostlinných vláken, které mohou narůst do značné velikosti a způsobit ucpání. V tomto případě však nešlo o běžný bezoár.
Chirurgický zákrok odhalil nečekaného vetřelce
Lékaři se rozhodli pro operativní řešení. Během zákroku odstranili pevnou hmotu složenou z nestrávených zbytků zeleniny a rostlinných vláken. Jenže v okamžiku, kdy chirurgové vytáhli podivný útvar z těla pacientky, stalo se něco naprosto neočekávaného.
Z vnitřku hmoty vyskočil malý živý tvor. Nebyl to parazit ani larva hmyzu, jak by člověk mohl předpokládat. Šlo o drobného suchozemského stejnonožce – tvora známého u nás pod lidovými názvy stínka nebo svinka. Tento korýš, který běžně žije ve vlhkém prostředí zahrad a sklepů, přežil uvnitř lidského těla.
Jak se mohl podobný tvor dostat do střev starší ženy? Odpověď je prozaičtější, než by se zdálo. Stejnonožec se pravděpodobně dostal do organismu s neomytou zeleninou. Místo aby byl strávený žaludečními kyselinami, ukryl se do ochranného obalu z rostlinných zbytků, který mu umožnil přežít v nepřátelském prostředí lidského trávicího traktu.
Tento případ dokazuje, jak důležitá je důkladná hygiena při přípravě syrové zeleniny. Zároveň ale také ukazuje pozoruhodnou schopnost některých živočichů přizpůsobit se i těm nejhorším podmínkám.
Vzácný nález s praktickým poučením
Po odstranění cizího tělesa i jeho nečekaného obyvatele se stav pacientky rychle zlepšil. Příběh seniorka přežila bez trvalých následků, což je při podobných komplikacích nejlepší možný výsledek.
Pro lékařský tým šlo o mimořádně neobvyklý nález. Zatímco běžné bezoáry se v gastroenterologické praxi vyskytují čas od času, živý organismus ukrytý uvnitř takové hmoty představuje extrémní raritu. Podobné případy se do odborné literatury dostávají jen výjimečně.
Tento příběh připomíná, že lidské tělo dokáže být domovem nejrůznějších nečekaných návštěvníků – od parazitů přes bakterie až po náhodné vetřelce z vnějšího světa. A že důkladné mytí čerstvé zeleniny není jen zbytečná opatrnost našich babiček, ale skutečně důležitý hygienický návyk.
Zdroje článku: livescience.com, casereports.bmj.com, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová