Lidé pobírající vdovský důchod se nechávají od státu ošidit. Po jednom roce jeho výplata nekončí, musí však znát pravidla

Představa, že vdovský důchod po dvanácti měsících automaticky skončí každému, není přesná. Jeden rok představuje základní dobu, po kterou pozůstalostní důchod náleží při splnění prvotních podmínek. Jakmile tato doba uplyne, ČSSZ posuzuje, zda vdova nebo vdovec splňuje některou z dalších zákonných podmínek. Pokud ano, nárok může pokračovat i nadále.
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Péče o dítě může výplatu prodloužit
Jednou z nejčastějších situací je péče o nezaopatřené dítě. Pokud se pozůstalý o takové dítě stará, může vdovský či vdovecký důchod pobírat i po uplynutí prvního roku. Samostatnou kategorií je péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV. Ani zde tedy neplatí, že by první výročí úmrtí automaticky znamenalo konec výplaty.
Právě u pozůstalostních důchodů je důležité rozlišovat samotný nárok a skutečně vyplácenou částku. Pokud člověk zároveň pobírá vlastní starobní penzi, oba důchody se jednoduše nesčítají. Podrobně jsme tento princip vysvětlili v článku Vdovský důchod a vlastní penze se nesčítají v plné výši.
Pravidla myslí také na lidi, kteří pečují o vlastního rodiče nebo rodiče zemřelého manžela či manželky. V tomto případě musí jít o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II až IV a zároveň musí s pozůstalým žít v domácnosti. Pokud jsou podmínky splněny, může být právě péče důvodem, proč výplata vdovského důchodu pokračuje déle než základní jeden rok. Nejde tedy pouze o situaci rodičů pečujících o děti. Zákon počítá také s případy, kdy se pozůstalý dlouhodobě stará o staršího nebo zdravotně závislého člena rodiny.
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Invalidita třetího stupně je další podmínkou
Další samostatnou možností je invalidita třetího stupně. Pokud je vdova nebo vdovec invalidní ve třetím stupni, může nárok na pozůstalostní důchod pokračovat i po prvním roce. Nižší stupně invalidity mezi podmínkami pro pokračování vdovského či vdoveckého důchodu uvedeny nejsou.
Proto se nevyplatí řídit pouze obecnou informací, že „vdovský důchod je na rok“. Vždy záleží na konkrétní životní situaci pozůstalého. Přehled případů, kdy nárok naopak nevznikne nebo může zaniknout, jsme zpracovali také v článku Vdovský důchod nepřijde automaticky. V těchto situacích na něj nárok nevznikne nebo skončí.
U starších lidí rozhoduje přesně stanovený věk
Častým omylem je také představa, že existuje jeden pevný věk, například 55 nebo 58 let. Současná pravidla jsou jiná. Nárok může pokračovat, pokud pozůstalý dosáhl alespoň věku o čtyři roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného data narození, případně vlastního důchodového věku, pokud je nižší. Podmínka se posuzuje stejně u žen i mužů.
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Nárok se může dokonce znovu obnovit
Z praktického hlediska je velmi důležitá ještě jedna změna. Jestliže člověk po prvním roce žádnou z podmínek nesplňuje a nárok mu zanikne, nemusí být vše definitivní. Pokud začne některou ze zákonných podmínek splňovat do pěti let od předchozího zániku nároku, může mu vdovský nebo vdovecký důchod vzniknout znovu. Tato lhůta byla od roku 2025 prodloužena z dřívějších dvou na pět let.
V takovém případě však obnovení není automatické. Pozůstalý musí znovu podat žádost a doložit skutečnosti, na jejichž základě mu má nárok vzniknout. Pokud naopak podmínky splňuje nepřetržitě a potřebné doklady už ČSSZ má, nová žádost se nepodává. Právě proto se vyplatí konec prvního roku nepovažovat automaticky za definitivní konec vdovského důchodu, ale ověřit, zda některá z uvedených podmínek není splněna.
autorský text, ČSSZ, MPSV