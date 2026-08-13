Česko čeká pořádný teplotní šok: Po sobotním vrcholu 36 °C dorazí prudký zlom

Ještě v sobotu bude Česko připomínat rozpálené letovisko na jihu Evropy. Teploty mohou vystoupat až na 36 °C a obloha zůstane převážně bez mraků. Jenže vrchol veder zároveň odstartuje rychlou změnu, která se během několika desítek hodin projeví napříč republikou.
V neděli začne od západu přibývat oblačnosti a objeví se první přeháňky a bouřky. V pondělí pak mohou být denní maxima na některých místech o více než deset stupňů nižší než o víkendu.
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Sobota (15. srpen) bude podle aktuální předpovědi
jedním z nejteplejších dnů tohoto týdne. Česky hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) počítá s jasnou nebo skoro jasnou oblohou a nejvyššími denními teplotami mezi 31 a 36 °C. V noci přitom může být výrazně příjemněji, většinou mezi 11 a 16 °C, v údolích dokonce kolem 9 °C. Sobota přinese vrchol veder, kdy mohou teploty v Česku vystoupat až na 36 °C a převládat bude slunečné počasí. Foto: Magnific
Právě velký rozdíl mezi chladnějším ránem a rozpáleným odpolednem může člověka snadno překvapit. Kdo vyrazí ven brzy, nemusí mít vůbec pocit, že ho o několik hodin později čekají
hodnoty vysoko nad tropickou třicítkou. Neděle bude ještě tropická, změny už se ale projeví
Ani v neděli (16. srpen) se výrazného ochlazení ještě nedočkáme. Nejvyšší teploty mají dosahovat 32 až 36 °C, pouze na západě republiky se budou pohybovat zhruba kolem 29 °C. Právě rozdíl mezi západem a zbytkem území bude
prvním signálem přicházející změny.
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Od západu začne během dne přibývat oblačnosti. Především v Čechách se místy objeví přeháňky a
ojediněle také bouřky. Vítr se postupně stočí na severozápad a v bouřkách může přechodně zesílit. Pondělí přinese teplotní skok
Skutečné překvapení přijde až po víkendu. V pondělí (17. srpen) už ČHMÚ očekává
převážně oblačnou až zataženou oblohu, místy déšť nebo přeháňky a ojediněle také bouřky. Především se však výrazně změní teploty. Neděle zůstane ještě velmi horká, od západu už ale začne přibývat oblačnosti a postupně se objeví přeháňky či bouřky. Foto: Magnific
Denní maxima mají klesnout na 20 až 25 °C, pouze na východě a jihovýchodě může být až 28 °C. Pokud tedy porovnáme sobotní horní hranici předpovědi s pondělní spodní hranicí,
rozdíl činí až 16 stupňů. Neznamená to samozřejmě, že právě takový propad nastane na každém jednom místě republiky, ale ochlazení pocítíme všichni.
Přečtěte si také: Sérum proti vráskám za 310 Kč sklízí chválu: Ženy tvrdí, že funguje jako botox v lahvičce Po tropickém víkendu nastane zvrat
Změna nebude spočívat pouze v nižších číslech na teploměru. Po slunečném víkendu
přibude mraků a srážek a pocitovou teplotu může dále snižovat severozápadní až severní proudění.
ČHMÚ shrnuje výhled na nový týden tím, že po víkendu očekává častěji velkou oblačnost a srážky a teploty se mají dostat zpět k hodnotám běžným pro tuto část roku.
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Přesto bych ochlazení zatím neoznačovala za definitivní nástup podzimu.
Měsíční výhled ČHMÚ pro období od 10. srpna do 6. září počítá s pozvolným poklesem teplot, ty se však mají stále pohybovat většinou nad dlouhodobým průměrem nebo při jeho horní hranici. Celé sledované období má s vysokou pravděpodobností skončit jako teplotně nadprůměrné. Po tropickém víkendu přijde výrazná změna, léto ale ještě neřeklo své poslední slovo. Foto: Magnific
Po víkendu tak přijde výrazné ochlazení, ale nadprůměrné teploty rozhodně nemusí ještě říct poslední slovo.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, idnes.cz, chmi.cz, cnn.iprima.cz