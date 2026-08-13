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Česko čeká pořádný teplotní šok: Po sobotním vrcholu 36 °C dorazí prudký zlom

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Ještě v sobotu bude Česko připomínat rozpálené letovisko na jihu Evropy. Teploty mohou vystoupat až na 36 °C a obloha zůstane převážně bez mraků. Jenže vrchol veder zároveň odstartuje rychlou změnu, která se během několika desítek hodin projeví napříč republikou.
V sobotu až 36 °C, pak nastane prudký zlom. Česko čeká výrazné ochlazení

V sobotu až 36 °C, pak nastane prudký zlom. Česko čeká výrazné ochlazení

Zdroj: Kapitalio
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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