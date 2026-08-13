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Tragédie během hudebního festivalu. Státní zástupkyně spáchala sebevraždu

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Podle portálu Novinky.cz policie vyšetřuje úmrtí 44leté státní zástupkyně ze západních Čech, která zemřela během metalového festivalu Brutal Assault na Náchodsku. Podle zjištění Novinek měla žena spáchat sebevraždu. Policisté ji po pátrací akci našli oběšenou.
ilustrační foto.

ilustrační foto.

Zdroj: Hradecká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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