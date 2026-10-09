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Kdo udělá tohle s alobalem, myš doma už nikdy neuvidí

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Dennívýzva
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Hliníková fólie vám překvapivě může snadno posloužit v boji proti hlodavcům, kteří se během podzimu vkrádají do domácností za teplem a potravou. Definitivně se jich zbavíte ale až kombinací více účinných metod. Drastické pastičky přitom můžete nechat stranou.
Kdo udělá tohle s alobalem, myš doma už nikdy neuvidí

Kdo udělá tohle s alobalem, myš doma už nikdy neuvidí

Zdroj: lifeonwhite / Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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