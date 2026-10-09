Kdo udělá tohle s alobalem, myš doma už nikdy neuvidí

Jak zjistíme, kudy myši pronikají do domu
S podzimem přicházejí chladné noci, mlhavá rána a myšky hledající úkryt. Díky jednoduchému triku s hliníkovou fólií jim v tom můžete zabránit. Jakmile venku klesnou teploty, hlodavci se vydávají hledat potravu na chráněných místech, jako jsou naše sklepy, garáže, spíže a různé technické místnosti. Stačí malinký otvor, aby pronikli dovnitř – poslouží jim mezery pode dveřmi a kolem potrubí nebo praskliny v základech. Než se ale uchýlíte k drsným pastičkám, vyzkoušejte šetrnější metodu.
Hliníková fólie samozřejmě není zaručený odpuzovač, ale pomůže vám odhalit trasy hlodavců. Primárně stojí za to ji používat k pozorování jejich pohybu, stačí utrhnout pár kousků a umístit je podél stěn, za skříňky, na prahy nebo u potrubí, kde tušíte, že se myšky pohybují. Alobal je lehký, a tak rychle poznáte, jestli se někde něco pohnulo.
Nestabilní a šustící povrch způsobí, že alespoň některé myši se začnou oblasti vyhýbat. Pokud si ráno všimnete, že se fólie pohnula, zmačkala či přímo přesunula jinam, bude to jasná známka myší přítomnosti. Stojí pak za to místečko důkladně prozkoumat a hledat mezeru, kterou mohl hlodavec vstoupit do domu.
Nevítané návštěvníky může odradit i levandule
Mezi účinné domácí odpuzovače myší patří intenzivní vůně, zejména levandulová. Ať už máte čerstvé nebo sušené rostliny, doporučuje se je umístit tam, kde máte podezření na přítomnost hlodavců, a silný zápach udělá své. Přinejmenším dočasně myši odradí od pobytu na určitém místě, ale je jasné, že sám o sobě problém nevyřeší. Mají-li hlodavci snadný přístup k potravě a mohou-li se do vaší domácnosti dostat bez jakýchkoli dalších překážek, dříve nebo později se objeví znovu.
V případě, že máte levanduli rádi, můžete ji využít třeba ve formě rozprašovače. Získáte tak osvěžovač vzduchu a vůni, která se vsákne do koberců i nábytku. Budete však muset stříkat alespoň jednou denně, aby se účinek prodloužil. Dejte do rozprašovače asi 40 kapek levandulového esenciálního oleje spolu s jednou lžící vilínu a zbytek lahve naplňte vodou. Protřepejte a získáte jak domácí osvěžovač vzduchu, tak repelent proti myším.
Trvalým řešením je ale pouze to, že najdete a správně utěsníte otvory – kolem dveří a oken, trubek, kabelů, ventilačních otvorů i základů budovy. Nezapomeňte na bezpečné skladování potravin. Mouku, cukr, cereálie, krmivo pro domácí mazlíčky je třeba uchovávat v pevně uzavřených obalech a nenechávat žádné zbytky. Pokud už nacházíte myší trus, stopy po hryzání nebo škrábání, trik s hliníkovou fólií vám pravděpodobně nebude stačit, hodí se však jako první krok. V případě většího zamoření hlodavci pochopitelně musí přijít na řadu komplexní ochrana a eventuálně pomoc specialisty.
Zdroje článku: nlc.hu, a-z-animals.com, nespechej.cz
Autor článku: Simona Michálková