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Kdo postaví jaderné ponorky SSN(X): Velké nesnáze v „Malé Americe“

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Americké námořnictvo vyhodnocuje kapacitu domácích loděnic pro podporu výstavby svých jaderných útočných ponorek nové generace SSN(X) a shání informace od potenciálních hlavních dodavatelů o jejich infrastruktuře, technických možnostech a budoucích investičních požadavcích.
Kdo postaví jaderné ponorky SSN(X): Velké nesnáze v &#8222;Malé Americe&#8220;

Kdo postaví jaderné ponorky SSN(X): Velké nesnáze v &#8222;Malé Americe&#8220;

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 05:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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