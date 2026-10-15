Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Kdo najde doma tyto hodinky československé výroby, dostane od sběratelů až 700 000 Kč

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Při úklidu starého nábytku po dědečkovi můžete narazit na poklad v hodnotě luxusního automobilu. Stačí objevit masivní ocelové hodinky se specifickým designem – armádní model Prim Orlík z roku 1965.
Kdo najde doma tyto hodinky československé výroby, dostane od sběratelů až 700 000 Kč

Kdo najde doma tyto hodinky československé výroby, dostane od sběratelů až 700 000 Kč

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 06:30

Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
KVÍZ: Zapomeňte na babské rady z internetu. Dnes odhalíme, které „zdravé“ návyky jsou ve skutečnosti nesmysl
KVÍZ: Zapomeňte na babské rady z internetu. Dnes odhalíme, které „zdravé“ návyky jsou ve skutečnosti nesmysl
Tohle vás vrátí do mládí: V pátek ve 22:50 odpálí Nova nejlepší akčňák konce osmdesátek
Tohle vás vrátí do mládí: V pátek ve 22:50 odpálí Nova nejlepší akčňák konce osmdesátek

Páteční večer volá po pořádné dávce napětí a zábavy. Pozdě v noci dorazí na obrazovky snímek, který navždy...

Soused mi řekl, ať se doma podívám pod dětskou podložku. Zažil jsem oprávněný šok
Soused mi řekl, ať se doma podívám pod dětskou podložku. Zažil jsem oprávněný šok

Pěnová skládací podložka chrání parkety před škrábanci a dětem zajišťuje měkký povrch na hraní. Jeden táta...

Češi bourají sprchové kouty. Zamilovali se do vzdušné věci s nízkou pořizovací cenou
Češi bourají sprchové kouty. Zamilovali se do vzdušné věci s nízkou pořizovací cenou

Plastové boxy s posuvnými dveřmi mizí z tuzemských koupelen. Češi je nahrazují otevřeným prostorem bez...

Byla schválena nová daň. Za samoobslužné pokladny se bude platit
Byla schválena nová daň. Za samoobslužné pokladny se bude platit

Automatické pokladny se staly běžnou součástí nákupů, teď ale čelí nečekanému zásahu. Belgický Lutych za...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.