Kde lidé dělají čáru mezi člověkem a umělou inteligencí? Tato studie to ukazuje

AI dnes dokáže vést rozhovor, reagovat na emoce nebo přizpůsobovat své odpovědi situaci tak přesvědčivě, že může připomínat člověka. Vědomí umělé inteligence je ale něco, u čeho lidé stále dělají poměrně jasnou čáru. Ukazuje to nový výzkum Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově zveřejněný v odborném časopise Cognition.
Autoři Louis Longin, Jurgis Karpus, Nadine Meertens, Bahador Bahrami a Ophelia Deroy zkoumali, zda stejné chování posuzujeme jinak podle toho, jestli patří člověku, nebo stroji. Do dvou předregistrovaných studií rozdělených do pěti experimentů zapojili celkem 1 092 účastníků z Velké Británie.
Ti dostávali scénáře, ve kterých člověk nebo umělý agent reagoval na své okolí. Šlo například o zvuky nebo emoční stavy dalších osob. Situace byly záměrně sestavené tak, aby se chování člověka a AI mohlo shodovat.
Stejné chování, úplně jiné hodnocení
Čím lépe agent reagoval na okolní podněty, tím vyšší hodnocení získával. Platilo to pro člověka i umělou inteligenci. Jakmile se ale výzkumníci začali ptát přímo na vědomí, rozdíl byl výrazný. Dokonce i velmi citlivě reagující AI lidé hodnotili jako méně vědomou než člověka, který na své okolí reagoval podstatně méně. Samotné napodobení lidského chování tedy nestačilo.
Louis Longin upozorňuje, že výsledek nabourává představu, podle které začnou lidé automaticky považovat stále dokonalejší AI za bytost s lidskou myslí. Účastníci byli ochotni připustit, že umělá inteligence něco zaznamenává a reaguje na své okolí, ale u skutečného vědomí byli mnohem zdrženlivější.
Zajímavý zlom přišel ve chvíli, kdy vědci místo anglického slova „consciousness“, tedy vědomí, použili výraz „awareness“. Ten lze v tomto kontextu chápat spíše jako uvědomování si nebo vnímání okolí. Rozdíl mezi člověkem a AI se najednou výrazně zmenšil.
Podle autorů je právě rozdíl mezi těmito dvěma pojmy důležitý. Člověk může bez větších problémů říci, že AI zaznamenala překážku, všimla si změny nebo si je určitým způsobem vědoma svého okolí. To ale ještě neznamená, že jí připisuje subjektivní prožívání podobné tomu lidskému. Ophelia Deroy upozorňuje, že pro popis chování AI často jednoduše nemáme vhodnější slovník. Systémy jsou navíc přímo trénovány tak, aby komunikovaly způsobem připomínajícím člověka.