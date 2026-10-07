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Kde lidé dělají čáru mezi člověkem a umělou inteligencí? Tato studie to ukazuje

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Umělá inteligence dokáže reagovat na okolí stále přirozeněji. Nová studie LMU ale ukazuje, že ani dokonale lidské chování lidem nestačí k tomu, aby AI přisoudili skutečné vědomí.
Kde lidé dělají čáru mezi člověkem a umělou inteligencí? Tato studie to ukazuje

Kde lidé dělají čáru mezi člověkem a umělou inteligencí? Tato studie to ukazuje

Zdroj: ChatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 03:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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