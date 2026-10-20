Jak je skutečně staré vaše tělo. Pětisekundový test jednoduše odhalí realitu

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Chůze působí jako samozřejmost, kterou vůbec nevnímáme. Přitom je to složitá souhra celého organismu. Aby se tělo plynule posouvalo vpřed, musí spolupracovat mozek, nervy, srdce, plíce, klouby i desítky svalů. Stačí, aby jeden z těchto systémů ztrácel výkon nebo ho zbrzdil chronický zánět, a tempo kroku se změní.
Právě proto se odborníci chůzi věnují tak pozorně. Výzkumy opakovaně ukázaly, že rychlost chůze souvisí s rizikem úmrtí v dalších letech. Lidé, kteří chodí svižně, mívají zpravidla silnější kardiovaskulární systém, pevnější kosti, lépe fungující imunitu a déle si udrží soběstačnost. Postupné zpomalování naopak bývá jedním z prvních signálů, že ubývá svalové hmoty a klesá kapacita plic i srdce.
Datum narození přitom říká jen to, kolikrát Země oběhla Slunce od vašeho příchodu na svět. Opotřebení těla, pružnost cév a stav svalů zachycuje až biologický věk. A ten se dá odhadnout bez laboratoře, přístrojů a odběrů krve.
Test, na který stačí chodba a mobil
Britský lékař Dr. Jack Mosely upozorňuje, že obyčejnou chůzi lze použít jako rychlé vodítko, jak si tělo vede se stárnutím. Postup je jednoduchý. Potřebujete volný úsek dlouhý přesně čtyři metry a stopky v telefonu. Nejde o sprint ani sportovní výkon. Máte projít trasu svým běžným tempem, jako když chodíte po bytě nebo mezi regály v obchodě.
Stopky spustíte při prvním kroku a zastavíte ve chvíli, kdy překročíte čtyřmetrovou značku. Výsledek se čte takto:
- Méně než 5 sekund: velmi dobrý výsledek, který ukazuje na dobrou kondici i koordinaci.
- Kolem 5 sekund: průměr, jakého dosahuje většina lidí.
- Více než 6 sekund: pomalejší chůze, která může signalizovat úbytek svalové síly, stability či vytrvalosti.
Pro představu: čtyři metry za necelých pět sekund odpovídají rychlosti zhruba nad 0,8 až 1,0 m/s. V geriatrii se tato hodnota bere jako hranice soběstačnosti bez zvýšeného rizika pádů.
Pokud vám vyšlo víc než šest sekund, není důvod propadat panice. Test není lékařská diagnóza a nic konkrétního nezjišťuje. Výsledek mohla ovlivnit únava, nevhodná obuv nebo rozptýlená pozornost. Dr. Mosely zdůrazňuje, že nejcennější je jako osobní výchozí bod. Když měření po několika měsících zopakujete za stejných podmínek, uvidíte, kam se vaše kondice ubírá.
Důležitý je i jeden poznatek z výzkumů, například studie z roku 2007: podstatnější než okamžité číslo je často to, zda se tempo v čase zlepšuje. Lidé, kteří zrychlili, výrazně snížili zdravotní rizika.
Jak krok zrychlit a co si z toho vzít
Dobrá zpráva je, že rychlost chůze ani biologický věk nejsou vytesané do kamene. Protože chůze zapojuje celé tělo, je zároveň nejpřirozenějším nástrojem nápravy. Nepotřebujete permanentku do posilovny ani radikální životní změnu. Britská zdravotní služba NHS uvádí, že právě obyčejná chůze je nejjednodušší cesta, jak do každodenní rutiny vrátit dostatek pohybu.
Citelný posun může přinést už deset minut svižné procházky denně. Rozhýbe oběhový systém, zrychlí metabolismus a zlepší okysličení tkání. Tyto minuty se navíc počítají do doporučené týdenní fyzické aktivity. Z krátké procházky se časem stane návyk, svaly nohou i trupu zesílí, krok se stane jistější a tempo se zrychlí samo.
Až příště narazíte na pár metrů volného prostoru, zkuste stopky zapnout. Test zabere pár vteřin a může včas napovědět, kdy je načase přidat do kroku. Jaký čas vám vyšel a kdy ho zkusíte zopakovat?
Zdroje článku: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, dagens.dk, mirror.co.uk, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková