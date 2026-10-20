Topinky s pikantní směsí z bedel: Jednoduchá a výrazná houbová večeře, která nejlépe chutná právě na podzim

Když se z lesa donese košík bedel, pár klobouků u nás skoro jistě zamíří do trojobalu. To je taková jistota. Jenže ty nejhezčí si často odložím bokem na pikantní směs na topinky. Je rychlá, vydatná a na čerstvě opečeném chlebu má přesně ten večerní efekt, kdy se u stolu najednou moc nemluví. Trochu štípne, česnek je cítit hned a houby v ní pořád nejsou jen do počtu. Rajčata, lžička hořčice a trochu sójové omáčky přitom stačí k tomu, aby z obyčejné pánve vznikla večeře, na kterou se druhý den klidně někdo znovu zeptá.
Žádná velká kuchařská akce to není, ale odfláknutě výsledek nepůsobí.
Bedly pustí trochu šťávy, rajčata směs zjemní a česnek s jí dodají říz, kvůli kterému se hodí spíš na večer než k obědu do kanceláře. Dělám ji hlavně ve dnech, kdy nechci u plotny strávit půl večera, ale na studenou feferonkou taky nemám chuť. večeři
Jedna praktická drobnost: Pokud máte bedly velké a opravdu čerstvé, neřežte je na úplně tenké plátky. Silnější nudličky na pánvi líp drží tvar a zůstanou šťavnatější. Recept na rychlé topinky s pikantní směsí z bedel
Doba přípravy: 15 minut Doba tepelné úpravy: 15 minut Počet porcí: 3 až 4 porce Celkový čas: zhruba 30 minut Ingredience, které budeme potřebovat 2 větší bedly 1 větší cibule 3 stroužky česneku 3 rajčata 1 špetka feferonky nebo chilli podle chuti 1 lžička plnotučné hořčice 1 lžíce sójové omáčky 2 lžíce oleje sůl podle chuti čerstvě mletý pepř podle chuti 6 až 8 krajíců chleba na topinky 1 až 2 stroužky česneku na potření topinek Postup přípravy opečených topinek s pikantní bedlovou směsí
1. Bedly nejprve očistěte a pečlivě zkontrolujte. Použijte hlavně
klobouky bedel, nakrájejte je na nudličky nebo kratší proužky. Cibuli oloupejte a nasekejte nadrobno, česnek nakrájejte na tenčí plátky.
2.
Rajčata můžete spařit a oloupat, potom je nakrájejte na menší kousky. Bez slupky bude směs jemnější. Povinné to ale není; když spěchám, krájím je rovnou i se slupkou a pořád je to v pořádku.
3. Do pánve nalijte
olej a na středním plameni na něm nechte zesklovatět cibuli. Nepřepalujte ji a nespěchejte. Tenhle základ pak drží chuť celé směsi pohromadě.
4. K cibuli přidejte připravené
bedly a krátce je opečte. Pak přidejte rajčata, feferonku a plátky česneku. Promíchejte a přilijte jen pár lžic vody. Víc není potřeba, houby a rajčata pustí vlastní šťávu.
5. Všechno nechte společně dusit asi
8 až 10 minut, dokud houby nezměknou a většina tekutiny se neodpaří. Směs nemá téct, ale suchá také být nemá. Občas ji promíchejte a když se začne chytat ke dnu, trochu stáhněte plamen.
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6. Do téměř hotové směsi vmíchejte
plnotučnou hořčici a sójovou omáčku. Osolte, opepřete a ještě krátce prohřejte, zhruba 1 až 2 minuty. Chuť se tím spojí a na konci zůstane příjemně ostřejší tón. Mezitím připravte topinky
7. Krajíce chleba opečte dozlatova na pánvi, v troubě nebo v topinkovači. Horké je hned potřete rozpůleným
česnekem.
8. Na každou topinku dejte vrstvu
pikantní směsi z bedel. Podávejte hned, dokud je chléb křupavý a směs horká. Pokud něco zůstane, uložte směs do lednice a snězte ji ideálně do druhého dne, vždy po důkladném prohřátí. Foto: Cooky.cz, Varianta topinek s bedlovou směsí podávaná se salátem. Tipy proč do směsi patří rajčata, hořčice a sójová omáčka Pokud chcete směs výrazně pálivější, nahraďte špetku feferonky trochou chilli pasty nebo kapkou harissy. Opatrně s množstvím, bedly jsou jemné a pálivost je umí snadno převálcovat. Jestli směs zůstane příliš řídká, nechte ji ještě pár minut probublávat bez pokličky. Hustší základ se na topince drží lépe a chléb se hned nerozmočí. Topinky potírejte česnekem až po opečení. Česnek tak zůstane svěží, výrazný a nebude mít připálenou pachuť.
Na papíře může tahle kombinace působit trochu nesourodě, v pánvi ale dává smysl.
Rajčata pustí šťávu a vytvoří základ, takže houby nezůstanou suché. Hořčice přidá lehkou štiplavost a stáhne sladkost cibule. Sójová omáčka dodá slanost a hlubší chuť, takže směs není nutné dohánět spoustou dalšího koření.
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