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Topinky s pikantní směsí z bedel: Jednoduchá a výrazná houbová večeře, která nejlépe chutná právě na podzim

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Když se u nás z lesa přinesou bedly, část jde klasicky do trojobalu, ale pár klobouků si schovávám právě na tuto pikantní směs. Je rychlá, sytá a na křupavých topinkách chutná přesně tak, jak má večerní jídlo chutnat. Trochu ostře, trochu česnekově a hlavně po houbách. Odlišují ji rajčata, lžička hořčice a trocha sójové omáčky, které z obyčejné pánve udělají večeři, na kterou se doma vzpomíná ještě druhý den.
Obrázek k receptu na Topinky s pikantní směsí z bedel: jednoduchá a výrazná houbová večeře, která nejlépe chutná právě na podzim

Obrázek k receptu na Topinky s pikantní směsí z bedel: jednoduchá a výrazná houbová večeře, která nejlépe chutná právě na podzim

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Topinky s pikantní směsí z bedel: jednoduchá a výrazná houbová večeře, která nejlépe chutná právě na podzim
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 08:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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