Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Vypadal jako motorka, vážil přes tunu. Kettenkrad tahal i proudové stíhačky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kettenkrad spojoval motocyklovou příď s pásovým podvozkem a automobilovým motorem. Původně měl sloužit výsadkářům, později přesouval i proudové Me 262. Jak mohl malý tahač zvládnout letoun, vysvětluje také jeho dobový návod.
Pískově zbarvený Kettenkrad se dvěma pásy, předním motocyklovým kolem a zadní lavicí.

Pískově zbarvený Kettenkrad se dvěma pásy, předním motocyklovým kolem a zadní lavicí.

Zdroj: Alf van Beem / Wikimedia / CC0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 08:40

Reklama
Další články z Zbrojopis
Třicet válců, pět karburátorů a jeden startér. Sherman M4A4 měl neobvyklý pohon
Třicet válců, pět karburátorů a jeden startér. Sherman M4A4 měl neobvyklý pohon
Ponorka jako letiště. HMS M2 nesla hydroplán, hangár i katapult
Ponorka jako letiště. HMS M2 nesla hydroplán, hangár i katapult

HMS M2 nesla hydroplán Parnall Peto. Dobové dokumenty vysvětlují její konstrukční kompromis i to, proč...

Nadzvukové argentinské stíhačky proti britským podzvukovým letounům krvavě narazily. Manévr prudkého zabrzdění ve vzduchu vytvořil z pronásledovatelů okamžitou a bezbrannou kořist
Nadzvukové argentinské stíhačky proti britským podzvukovým letounům krvavě narazily. Manévr prudkého zabrzdění ve vzduchu vytvořil z pronásledovatelů okamžitou a bezbrannou kořist

Britský letoun Hawker Siddeley Harrier otevřel éru kolmého startu a triumfoval ve válce o Falklandy. Proč...

Miliardový tank, který na střelnici netrefil terč: Jak dopadl pokus zachránit český T-72M4 CZ
Miliardový tank, který na střelnici netrefil terč: Jak dopadl pokus zachránit český T-72M4 CZ

Česká armáda chtěla z osvědčeného sovětského tanku postavit stroj srovnatelný se západní špičkou. Výsledkem...

Sedmitunový granát se zavrtal třicet metrů hluboko do pevné skály. Ocelové monstrum tam jedinou ranou absolutně vymazalo podzemní muniční sklad
Sedmitunový granát se zavrtal třicet metrů hluboko do pevné skály. Ocelové monstrum tam jedinou ranou absolutně vymazalo podzemní muniční sklad

Německý železniční kanón Schwerer Gustav ráže 800 mm vážil 1 350 tun a střílel sedmitunové granáty. Proč...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

Všechny články tohoto autora →
Zbrojopis
Další články z kategorie Automobilismus
Zobrazit více
LifestyleHobbyAutomobilismus
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.