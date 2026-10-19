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Nová americká zbraň drtí ruské neprůstřelné vesty. Tlak v hlavni dosahuje šílených 550 megapascalů

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Americká armáda po desetiletích opouští karabinu M4 a vyzbrojuje prvoliniové jednotky útočnou puškou SIG Sauer XM7 v nové ráži 6,8×51 milimetru. Zbraň s hybridní bimetalovou nábojnicí a počítačovým zaměřovačem XM157 dokáže na stovky metrů prorazit moderní neprůstřelné vesty, v plné sestavě však váží přes 5,5 kilogramu a zmenšuje palebný průměr jednotlivce.
Americký voják střílí z nové útočné pušky SIG Sauer XM7 osazené tlumičem a chytrým zaměřovačem XM157.

Americký voják střílí z nové útočné pušky SIG Sauer XM7 osazené tlumičem a chytrým zaměřovačem XM157.

Zdroj: Spc. Zachery Blevins / U.S. Army, Public Domain
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 19.10.2026 09:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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