Nová americká zbraň drtí ruské neprůstřelné vesty. Tlak v hlavni dosahuje šílených 550 megapascalů

Americká armáda po desetiletích opouští karabinu M4 a vyzbrojuje prvoliniové jednotky útočnou puškou SIG Sauer XM7 v nové ráži 6,8×51 milimetru. Zbraň s hybridní bimetalovou nábojnicí a počítačovým zaměřovačem XM157 dokáže na stovky metrů prorazit moderní neprůstřelné vesty, v plné sestavě však váží přes 5,5 kilogramu a zmenšuje palebný průměr jednotlivce.
Zkušenosti z horských přestřelek v Afghánistánu i rozvoj moderních ruských a čínských balistických vest přiměly Pentagon v roce 2017 zahájit zbrojní program Next Generation Squad Weapon (NGSW). Přestřelky v údolích často probíhaly na vzdálenost přesahující 500 metrů, kde lehké střely ráže 5,56×45 milimetru NATO vystřelené z krátkých hlavní karabin M4A1 ztrácely rychlost i schopnost probít keramické pancéřové pláty. Podle dokumentace programu na portálu
GlobalSecurity zvítězila v dubnu 2022 po sedmadvaceti měsících armádních zkoušek zbrojovka SIG Sauer se svou útočnou puškou označovanou původně jako XM5 a v roce 2023 přeznačenou na XM7 (po zavedení do řadové služby M7).
Desetiletý rámcový kontrakt v hodnotě až 4,5 miliardy dolarů zahrnuje vedle samotné útočné pušky také nový lehký kulomet XM250 a zcela novou rodinu střeliva ráže 6,8×51 milimetru (civilní označení .277 SIG Fury). Nejde o plošnou náhradu pro celou armádu, ale o zbraň určenou výhradně pro bojové jednotky v přímém kontaktu s nepřítelem, tedy pro pěchotu, výsadkáře, průzkumníky a bojové ženisty, zatímco týlové a podpůrné útvary si ponechají dosavadní karabiny M4.
Bimetalová nábojnice a tlak v komoře 551 megapascalů
Aby střela ráže 6,8 milimetru dokázala probít těžkou balistickou ochranu i při výstřelu z relativně krátké hlavně o délce 330 milimetrů (13 palců), museli konstruktéři dramaticky zvýšit komorový tlak. Jak uvádí technický katalog
Military Factory, nový náboj 6,8×51 milimetru pracuje s maximálním tlakem 80 000 psi (551,6 MPa), zatímco standardní puškové střelivo 5,56×45 milimetru i 7,62×51 milimetru NATO operuje okolo hranice 62 000 psi (427 MPa). Počítačový zaměřovač Vortex XM157 na pušce XM7 v sobě spojuje optiku s proměnným zvětšením, laserový dálkoměr, balistický kalkulátor a digitální displej v okuláru.
Při tlaku přesahujícím 550 megapascalů by se běžná celomosazná nábojnice v nábojové komoře zdeformovala nebo utrhla u dna, což by vedlo k selhání vytahovače a havárii zbraně. Inženýři firmy SIG Sauer proto vyvinuli dvoudílnou hybridní nábojnici, která spojuje mosazné tělo s dnem vyfrézovaným z vysokopevnostní nerezové oceli pomocí vnitřního hliníkového pojistného kroužku. Toto řešení nejen odolává extrémnímu tlaku prachových plynů, ale zároveň je přibližně o dvacet procent lehčí než celomosazný náboj shodných rozměrů.
Díky vysokému tlaku opouští střela o hmotnosti 8,7 až 9,7 gramu krátkou hlaveň pušky XM7 úsťovou rychlostí kolem 915 metrů za sekundu a dosahuje úsťové energie přes 3 600 joulů. Pro srovnání: střela z karabiny M4A1 má na ústí energii zhruba 1 800 joulů a i plnohodnotný puškový náboj 7,62×51 milimetru NATO z delší hlavně dosahuje okolo 3 300 joulů. Podobně jako na konci druhé světové války
německá útočná puška StG 44 předznamenala éru středního náboje, snaží se nyní americká armáda překonat jeho výkonnostní strop návratem k podstatně vyšší kinetické energii. Počítačový zaměřovač XM157 a standardní tlumič na každé hlavni
Samotný vysoký výkon střeliva by na vzdálenost 600 až 800 metrů nebyl nic platný, pokud by řadový pěšák nedokázal cíl zasáhnout. Nedílnou součástí systému se proto stal chytrý optický zaměřovač XM157 (Next Generation Squad Weapon Fire Control) od společnosti Vortex Optics. Tento přístroj kombinuje variabilní skleněnou optiku se zvětšením 1 až 8×, integrovaný laserový dálkoměr, digitální kompas, snímače atmosférického tlaku, teploty i příčného náklonu zbraně a vestavěný balistický počítač.
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Střelec v praxi pouze zamíří na cíl a stiskne ovládací tlačítko na předpažbí zbraně. Laser změří přesnou vzdálenost a balistický kalkulátor během zlomku sekundy promítne přímo do zorného pole okuláru korigovaný světelný záměrný bod, který zohledňuje pokles střely i povětrnostní podmínky. Pokud by se vybily baterie, má zaměřovač vyleptanou klasickou záměrnou osnovu, takže puška zůstává plně bojeschopná i bez elektroniky.
Další zásadní novinkou je skutečnost, že každá puška XM7 je už z výroby osazena rychloupínacím tlumičem hluku výstřelu SIG SLX. Kvůli obrovskému tlaku na ústí 330milimetrové hlavně by střelba bez tlumiče způsobovala ohlušující třesk, silnou tlakovou vlnu a oslnivý zášleh, který by v noci prozradil pozici střelce a oslepil přístroje nočního vidění. Konstrukce tlumiče SLX je přitom řešena jako průtoková (flow-through), takže odvádí horké prachové plyny dopředu a nevrací jedovaté zplodiny zpět do obličeje vojáka.
Konstrukce s pístem s krátkým zdvihem a dvojím natahováním
Z mechanického hlediska opouští XM7 přímý odběr prachových plynů do závěru, který přes šedesát let používaly pušky M16 a karabiny M4, a přechází na odběr plynů na píst s krátkým zdvihem a dvoupolohovým regulátorem. Podle technického rozboru databáze
WeaponSystems.net vychází zbraň z modulární platformy SIG MCX-Spear, jejíž vratné pružiny jsou uloženy přímo v horní části pouzdra závěru nad hlavní, což umožnilo vybavit pušku plnohodnotnou sklopnou a teleskopickou pažbou. Vojáci americké 10. horské divize při polních střelbách s puškami XM7, u nichž vyšší průbojnost doprovází znatelný nárůst hmotnosti zbraně i nesené munice.
Aby byl přechod pro vojáky vycvičené na karabinách M4 co nejplynulejší, zachovali konstruktéři stejné rozmístění oboustranného přepínače režimu střelby, záchytu závěru i vypouštění zásobníku. Zbraň má navíc zdvojený systém natahování závěru: střelec může použít buď klasickou napínací páku tvaru T v zadní části pouzdra závěru jako u M4, nebo sklopnou boční napínací páku na levé straně, která usnadňuje manipulaci se zbraní při střelbě vleže. Teoretická kadence při střelbě dávkou dosahuje 650 až 700 ran za minutu.
Zkušenosti z bojů, kde
američtí vojáci v Afghánistánu operovali v náročném horském terénu, však připomínají, že každý nárůst balistického výkonu se nevyhnutelně projeví na celkové zátěži pěšáka. Právě hmotnost zbraně, zpětný ráz a zmenšená zásoba střeliva se během prvních vojskových zkoušek u 101. výsadkové divize a 10. horské divize staly předmětem nejostřejších debat. Tvrdá daň za průbojnost: přes 5,5 kilogramu v rukou a 140 nábojů
Zatímco prázdná karabina M4A1 váží necelé 3 kilogramy, holá puška XM7 bez příslušenství má hmotnost 3,8 kilogramu. Jakmile se na ni nasadí standardní tlumič hluku výstřelu (0,64 kg), počítačový zaměřovač XM157 s montáží a plný dvacetiranný zásobník, vyšplhá se celková hmotnost zbraně připravené k boji přes 5,5 kilogramu. Pěšák tak v rukou drží sestavu, která se svou vahou blíží lehkým odstřelovačským puškám z konce minulého století.
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Ještě výraznější kompromis představuje samotná munice. Kvůli větším rozměrům náboje 6,8×51 milimetru pojme standardní schránkový zásobník pušky XM7 pouze 20 nábojů oproti 30 nábojům u karabiny M4. Při základním palebném průměru sedmi nesených zásobníků tak má americký voják u sebe pouze 140 nábojů místo dosavadních 210, a přesto je těchto sedm zásobníků v sumkách zhruba o dva kilogramy těžších než plná palebná dotace pro M4.
V boji v uzavřených prostorách, zákopech a městech, kde často rozhoduje objem krycí palby a obratnost zbraně, může být menší počet nábojů a vyšší zpětný ráz nevýhodou. Americká armáda přesto sází na to, že kombinace chytrého zaměřovače XM157 a drtivé průbojnosti střely 6,8 milimetru umožní vyřadit krytého protivníka podstatně menším počtem výstřelů a mimo účinný dostřel běžných pěchotních zbraní.
Zdroje fotografií nova americka utocna puska sig sauer xm7 strelba: Spc. Zachery Blevins / U.S. Army, Public Domain utocna puska xm7 chytry zamerovac xm157 tlumic: Capt. Andrew Lightsey IV / U.S. Army, Public Domain vojaci 10 horske divize zkousky puska xm7 ngsw: Spc. Sam Shomento / U.S. Army, Public Domain