Jihočeský kraj srazil počet úředníků o pětinu

Jihočeský kraj srazil počet úředníků o pětinuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Stometrová písečná duna vyrostla uprostřed obce Kostelní Lhota na Nymbursku. Nenajdete na ní nic náhodného,...
Cesta k tomuto okamžiku nebyla bez překážek. Gepardice si k porodu nečekaně zvolila venkovní výběh v zázemí...
Plzeňští hasiči mají nového pomocníka. Na deseti křižovatkách v části Lochotín začal fungovat pilotní...
Průmyslová zóna Triangle u Žatce přitahuje další zájem investorů. Krajští radní nedávno odsouhlasili...
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