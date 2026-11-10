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U Dlouhého vznikl megalitický areál k meditaci. Centrální kámen váží šest tun

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Na vyvýšeném místě u obce Dlouhé na Novoměstsku vznikl megalitický areál, jehož srdcem je dvojitý menhirový kruh. Dominuje mu centrální kámen o hmotnosti šesti…
megalitický areál Dlouhé (5)

megalitický areál Dlouhé (5)

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 07:54

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