Jihočeši padli na domácím ledě s Rytíři, prohráli 3:2

Svižný úvod, kdy se hra přelévala z jedné strany kluziště na druhou, přinesl první nebezpečnou šanci v 7. minutě. Přečíslení Tomana s Hejdukem vzal na sebe prvně jmenovaný. Pavlát se natlačil na bližší tyč a pokus vyrazil. O chvíli později to byl opět Toman, který při dalším propadu kladenské obrany zvolil možnost přihrávky. Olesen ale bekhendovou kličku nedotáhl do zdárného konce. Gólový účet zápasu tak otevřelo na druhé straně Kladno. V 10. minutě rozvlnil domácí síť Griffin Mendel, který nadvakrát pálil od modré čáry. Jihočeši odpověděli při přesilové hře. Kladenský prohřešek potrestal ve 14. minutě Josef Koláček, který zůstal trestuhodně osamocen mezi kruhy. Pokus Koláčka propadl Pavlátovi mezi betony. Poslední slovo v první třetině ale mělo Kladno. Kladenskou přesilovku zužitkoval Niko Ojamäki, který pálil z levého kruhu přesně ke vzdálenější tyči.
Druhou třetinu otevřela nebezpečná šance Rytířů. Rulík ale tváří v tvář Maříkovi neuspěl. Po této situaci se v Budvar aréně rozehrál mariáš trestů. Sérii vyloučení zakončila ve 32. minutě šance Jihočechů. Provinění Přikryla mohl potrestat Olesen, kterého našel křížnou přihrávkou Lantoši. Pavlát se blýskl včasným přesunem a zasáhl levým betonem. Poté následoval další dvouminutový prohřešek, po kterém usedl na trestnou lavici Koláček. I v oslabení se ale do dobré příležitosti dostal domácí Toman. Jeho pokus na poslední chvíli zablokoval Kubík, který tak napravil chybu v kladenské rozehrávce.
Třetí třetinu odstartovalo vyloučení Nordsätera za podrážení. Kladno nelenilo a využilo svou druhou početní výhodu v utkání. Ve 44. minutě se podruhé v zápase prosadil Niko Ojamäki, který dostal nabito na ránu z první. Kotouč z vrcholu pravého kruhu zapadl až za Maříka. Na další napínavé momenty se čekalo až do 54. minuty. Po přezkoumání videa usedl Marcel na čtyřminutový pobyt na trestné lavici. Při dlouhotrvající přesilové hře si největší šanci připsal Pour, který prověřil Pavláta dorážkou z bezprostřední blízkosti. K nelibosti domácích fanoušků to byla jediná nebezpečná šance v početní výhodě. Ti se nakonec dočkali až po jejím skončení. Při hře bez brankáře nahodil Lantoši kotouč na Pavláta a sražený puk zametl do branky Nick Olesen. Motor vykřesal naději a snaha o vyrovnání gradovala. V nejdůležitějším okamžiku to byl ale Pavlát, který v posledních vteřinách zápasu fantasticky vychytal Lantošiho. Ten pálil z levého kruhu do odkryté části branky.
Ohlasy po zápasu
Valdemar Jiruš (Motor): „Poprvé jsme doma nezískali ani bod. Málo jsme se prosazovali ve hře pět na pět. V první třetině jsme tam měli nějaká přečíslení, která jsme neproměnili, a do naší hry to vneslo nervozitu. Zápas se pak lámal v přesilovkách, soupeř proměnil, my ne. V poslední třetině jsme se nadechli k určitému tlaku, ale nepomohli jsme si ani v dlouhé čtyřminutové přesilovce. Kladno hrálo organizovaně a výborně do obrany, k ničemu většímu nás nepustilo. Gratuluji soupeři k vítězství.“
Tomáš Plekanec (Kladno): „Odehráli jsme slušný zápas. Po dvou porážkách jsme výhru potřebovali a jsou to pro nás strašně důležité tři body. V první třetině jsme měli štěstí, když jsme přežili dvě přečíslení dva na jednoho a dostali jsme se do vedení. Celkově bych řekl, že jsme utkání zvládli velice slušně. Až na pár chybiček samozřejmě.“
Banes Motor České Budějovice - Rytíři Kladno
2:3 (1:2, 0:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 14. Koláček (Ahl, Lantoši), 58. N. Olesen (M. Beránek, Lantoši) - 10. Mendel (Kelly Klíma), 18. Ojamäki (Konečný, Audette), 44. Ojamäki (Konečný, Vigneault). Rozhodčí: Barek, Ondráček - Rampír, Frodl. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:2. Diváci: 6295.
Sestavy:
České Budějovice: Mařík - Vráblík, Štencel, Kundrátek, Nordsäter, V. Nedorost, Pýcha, Vála - Lantoši, Hoch, N. Olesen - Pour, Zachar, Ahl - Koláček, Bulíř, Ordoš - M. Hejduk, M. Toman, M. Beránek. Trenér Róbert Petrovický.
Kladno: Pavlát - M. Jandus, Kempný, Mendel, A. Rulík, Pietroniro, T. Tomek, Vandas - Kelly Klíma, Konečný, Adam Kubík - Hlava, F. Přikryl, M. Marcel - Ojamäki, Vigneault, Audette - M. Procházka, McGregor, M. Forman - Ryšavý. Trenér: R. Rulík.