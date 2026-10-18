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Jihočeši padli na domácím ledě s Rytíři, prohráli 3:2

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Motor nedokázal navázat na druhé venkovní vítězství v sezoně a po tříbodovém výjezdu do Vítkovic přišla domácí porážka s Kladnem. O osudu utkání rozhodovaly přesilové hry, ve kterých bylo úspěšnější Kladno. Domácím nepomohla ani dlouhá hra bez brankáře.
Jihočeši padli na domácím ledě s Rytíři, prohráli 3:2

Jihočeši padli na domácím ledě s Rytíři, prohráli 3:2

Zdroj: Banes Motor České Budějovice
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 18:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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