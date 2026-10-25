Podvod, rvačka a cela předběžného zadržení. Jan Dolanský popsal, co se děje v Ulici: „Jednal bych úplně stejně"

Pojistný podvod kolem shořelého kamionu, rozpad mnohaletého přátelství a pěsti místo slov. VIPživot zaznamenal, že aktuální díly Ulice přinesly jednu z nejtvrdších linek, jakou dvojice Magda a Petr za celou historii seriálu zažila. Jan Dolanský, představitel Petra Dvořáka, v rozhovoru pro
TV Nova popsal natáčení jako syrové a přímočaré. Přiznal také s nečekanou otevřeností, že kdyby ho někdo podvedl jako seriálový Filip jeho postavu, jednal by obdobně. „ řekl. Jednání Petra mi přijde správné, jednal bych stejně, a proto se mi to dobře hrálo. Člověk to má vždy řešit hned a radikálně. Nemusí toho člověka přizabít, to je jasné, ale asi se od takových lidí rovnou odstřihnout,“ Jak se z kamaráda stal podvodník
Všechno začalo koncem srpna. Magda, kterou hraje Veronika Macková, si začala všímat nesrovnalostí kolem požáru firemního kamionu. Trasa neseděla, Filipova verze příběhu měla díry. Začátkem září jí Filip Smetana, postava Lukáše Langmajera, nakonec přiznal pravdu:
kamion shořel účelově, šlo o pojistný podvod. Jenže přiznání nezastavilo lavinu. Firma Dvořák–Smetana, kterou Petr s Filipem budovali od začátku roku, stála najednou na podvodu. Pojistné plnění, které Filip vymámil, se stalo trestním problémem pro oba společníky. A Petr, který o ničem nevěděl, se ocitl v roli spoluviníka, aniž cokoli spáchal.
V epizodách kolem poloviny října eskalace vyvrcholila. Filip dorazil za Petrem s omluvou. Petr ji nepřijal. Výsledkem byla fyzická konfrontace, kterou režisér Petr Chmela natočil způsobem, jaký v Ulici nemá obvyklou paralelu, bez dlouhých dialogů, bez obcházení, rovnou na věc.
Dolanský scénu popisuje jako hodně syrovou. A Nova ji sama oddělila do samostatného bonusového videa, což u běžných konfliktních scén nedělá. Langmajer podle bonusu schytal rány i ve skutečnosti, ne záměrně, ale v zápalu natáčení. Když se dva herci perou v malém prostoru a režisér chce autenticitu, občas to bolí doopravdy. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Cela pro toho, kdo nic neprovedl
Po rvačce přijela policie. A zadržela Petra. Ne Filipa, který podvod zosnoval, toho v tu chvíli nikde nenašli. Petr strávil noc v cele předběžného zadržení. Navíc před policií zatajil část pravdy, aby bývalého kamaráda chránil. Paradox, který dějovou linku posouvá do další roviny:
oběť kryje viníka, a tím se sama dostává hlouběji do problémů. Dolanský k tomu říká, že natáčení ve vězeňském prostředí pro něj nebylo premiérou, ale tentokrát mělo jinou váhu. Petr se v cele ocitá ne proto, že by něco provedl, ale proto, že příliš důvěřoval špatnému člověku. Právě tohle je podle herce klíčový moment celé linky.
Věta „jednal bych úplně stejně“ by se dala snadno pochopit jako obhajoba násilí. Dolanský ji ale rámuje jinak. Mluví o hodnotovém postoji, o tom, že když vás někdo blízký podvede a okrade, jediná správná reakce je radikální odstřižení.
Žádné druhé šance, žádné „pojďme si promluvit“. Současně dodává, že to neznamená někoho „přizabít“. Rvačku chápe jako lidskou reakci pod tlakem, ne jako vzor. Zajímavé je, že Dolanský věří v přežití vztahu Magdy a Petra. Podle něj oba nakonec pochopí, že problém nebyl mezi nimi, ale ve Filipovi, kterému oba dali víc důvěry, než si zasloužil.
Po Petrově zadržení Filip zmizel. Pak se objevil u Magdy. Přiznal se jí znovu, tentokrát podrobněji. Lukáš Langmajer svou postavu od začátku hájí jako „hodného chlapa“, který
většinu věcí myslí dobře, ale svými kroky problémy spíš zhoršuje. Je to herecká obhajoba, která dává smysl, bez sympatického padoucha by celá linka nefungovala. Divák musí cítit, že Filip není zlý. Jen slabý. A právě to je horší.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová