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Podvod, rvačka a cela předběžného zadržení. Jan Dolanský popsal, co se děje v Ulici: „Jednal bych úplně stejně"

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Petr Dvořák z Ulice strávil noc v cele předběžného zadržení. A herec, který ho hraje, říká, že by na jeho místě reagoval stejně.
Podvod, rvačka a cela předběžného zadržení. Jan Dolanský popsal, co se děje v Ulici: „Jednal bych úplně stejně"

Podvod, rvačka a cela předběžného zadržení. Jan Dolanský popsal, co se děje v Ulici: „Jednal bych úplně stejně"

Zdroj: Se svolením TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 06:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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