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Osvědčená hovězí roštěná s knedlíkem: Měkké maso a silná omáčka v receptu na nedělní oběd beze stresu

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Hovězí roštěná patří mezi ta jídla, která se na stole prostě musí objevit. Voňavá cibulová omáčka, měkké maso a k tomu knedlík nebo rýže-to je kombinace, která funguje spolehlivě při nedělním obědě i rodinné večeři. Recept není složitý, ale chce trochu trpělivosti. Maso potřebuje čas, aby změklo a vstřebalo všechny chutě z omáčky.
Roštěná s knedlíkem

Roštěná s knedlíkem

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Svíčková bez práce neexistuje, ale roštěná ano: Domácí roštěná s knedlíkem, kterou zvládne každý začátečník
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 06:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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