Osvědčená hovězí roštěná s knedlíkem: Měkké maso a silná omáčka v receptu na nedělní oběd beze stresu

patří mezi ta jídla, která se na stole prostě musí objevit. Voňavá cibulová omáčka, Hovězí roštěná měkké maso a k tomu knedlík nebo rýže jsou kombinací, která spolehlivě potěší na nedělní oběd i rodinnou večeři. Recept není složitý, ale chce trochu trpělivosti. Maso potřebuje čas, aby změklo a vstřebalo všechny chutě z . omáčky Proč se na dušení hodí právě hovězí roštěnec
Roštěnec, tady konkrétně
vysoký , je část z hovězího hřbetu. Má jemné tukové prorůstání, což je u roštěnec dušeného masa velká výhoda. Tuk se při pomalém vaření postupně rozpouští, maso díky tomu zvláční a omáčka dostane výraznější chuť. I proto se roštěná u nás dělává právě z tohoto kusu. Na rychlou minutku může být zbytečně tvrdá, ale v hrnci při mírném dušení se časem poddá. Nakonec ji rozkrojíte skoro bez námahy. Recept na hovězí roštěnou s knedlíkem
Ingredience pro přípravu Hovězí roštěnky (vysoký roštěnec)-800 g Červená cibule-7 ks střední velikosti Hladká mouka-3 lžíce (na obalení masa) Olej-3 lžíce Plnotučná hořčice-2 lžíce Dijonská hořčice-1 lžíce (volitelně, pro pikantnost) Maggi-několik kapek dle chuti Masox-1 kostka Tmavá jíška (hotová) 2–3 lžíce na zahuštění Sůl, mletý pepř, drcený kmín-dle chuti Převařená voda-dle potřeby (přibližně 500–700 ml) Foto: Cooky.cz, Svíčková bez práce neexistuje, ale roštěná ano: Domácí roštěná s knedlíkem, kterou zvládne každý začátečník Postup přípravy hovězí roštěné s cibulovou omáčkou
1. Plátky roštěné nejprve naklepeme. Ne úplně na papír, stačí je povolit. Z obou stran je osolíme, opepříme a lehce obalíme v hladké mouce. Přebytek mouky sklepeme, v omáčce by pak zbytečně dělal neplechu.
2. Na pánvi rozehřejeme olej a maso zprudka opečeme z obou stran dozlatova. Chceme, aby se zatáhlo a na dně zůstala dobrá chuť z výpeku. Hotové plátky dáme na chvíli stranou.
3. Do 5litrového hrnce dáme trochu oleje a přisypeme
nakrájenou červenou cibuli. Restujeme ji pomalu, bez velkého ohně. Červená cibule je sladší než žlutá, omáčce dá tmavší odstín a trochu jemnější chuť.
4. Když cibule změkne a začne hezky vonět, vrátíme k ní opečené roštěnky.
5. Přidáme
dvě lžíce plnotučné hořčice. Kdo má rád říznější omáčku, přidá ještě lžíci dijonské hořčice.
6. Přikápneme Maggi, osolíme, opepříme a přidáme trochu drceného kmínu.
7. Zalijeme převařenou vodou tak, aby maso bylo skoro ponořené. Obvykle stačí 500-700 ml. Všechno promícháme, hrnec přiklopíme a stáhneme plamen.
Dušení
Hovězí nudličky Stroganov se žampiony, nakládanou okurkou a silnou omáčkou
8. Dusíme pomalu, dokud maso nezměkne. Počítejte zhruba
60-90 minut, někdy méně, někdy víc podle síly plátků a kvality masa. Během dušení občas zvedneme poklici, zkontrolujeme tekutinu a případně trochu vody dolijeme.
9. Jakmile jsou roštěnky měkké, rozdrobíme nebo přidáme do omáčky
masox, promícháme a necháme krátce provařit.
10. Omáčku zahustíme tmavou hotovou jíškou. Přidáváme ji raději po menších dávkách a průběžně mícháme, aby v ní nezůstaly hrudky. Hustotu upravíme podle přílohy a vlastní chuti.
11. Nakonec omáčku ochutnáme. Podle potřeby ji ještě doladíme solí, pepřem nebo pár kapkami Maggi.
12. Pokud má být omáčka jemnější, můžeme ji přecedit, maso vrátit zpátky a krátce prohřát. Doma u běžného oběda to nutné není, u slavnostnějšího stolu se tenhle krok pozná.
13. Podáváme s
houskovým knedlíkem nebo rýží. Vedle nešlápnete ani s vařenými bramborami. Foto: Cooky.cz, Svíčková bez práce neexistuje, ale roštěná ano: Domácí roštěná s knedlíkem, kterou zvládne každý začátečník Naše tipy: Jak roštěnou vyladit a co vyzkoušet příště
Červená cibule má v tomhle receptu víc práce než jen obarvit omáčku. Při delším dušení se částečně rozpadne a šťávu sama lehce osladí, takže cukr není potřeba. Když ale ve spíži zrovna leží jen obyčejná žlutá cibule, recept tím nepadá. Roštěná bude pořád poctivá, jen nebude mít tak jemně nasládlý tón.
Několik drobností, které se u sporáku vyplatí hlídat: Maso naklepávejte důkladně, ale nepřehánějte to. Plátek má držet pohromadě, ne se roztrhat ještě před pánví. Chcete-li omáčku výraznější, přidejte spolu s hořčicí lžíci rajčatového protlaku. Zbylá roštěná bývá druhý den často ještě lepší. Maso přes noc nasákne šťávu a pak mu stačí pomalé ohřátí na mírném plameni. Ke knedlíku se hodí omáčka spíš volnější. K rýži může být klidně hustší, protože se do ní příjemně vsákne.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková